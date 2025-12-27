HCB Südtirol will in Villach wichtige Punkte holen

Von: AP

Bozen/Villach – Nach dem überzeugenden Sieg am Stephanstag gegen Olimpija Ljubljana bereitet sich der HCB Südtirol Alperia auf die letzte Auswärtsfahrt des Jahres 2025 vor: Morgen, Sonntag, den 28. Dezember, treffen die Foxes um 17:00 Uhr auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Die Kärntner erwiesen sich bislang als harter Gegner für die Weiß-Roten: In den beiden bisherigen Duellen setzte es zwei Niederlagen – das 3:6 in der Sparkasse Arena am 12. Oktober sowie das 1:4 in der Stadthalle am 3. Dezember. Der VSV ist gemeinsam mit Graz das einzige Team, das Bozen in dieser Saison noch nicht bezwingen konnte. Die Partie wird live im Stream auf Sporteurope.tv übertragen.

Die drei Punkte gegen Olimpija brachten Frank und Co. zurück auf Rang fünf mit 52 Punkten – nur einen Zähler hinter den Slowenen, die allerdings drei Spiele mehr absolviert haben. Der Rückstand auf den dritten Platz von Pustertal beträgt vier Punkte, wobei auch die Schwarz-Gelben zwei Spiele mehr auf dem Konto haben. Weiter entfernt liegen Graz und Tabellenführer KAC.

Der VSV

Die Kärntner befinden sich aktuell in einer schwierigen Phase: In den letzten neun Spielen kassierten sie acht Niederlagen. Der letzte Sieg datiert vom 3. Dezember – ausgerechnet das 4:1 gegen Bozen beim Debüt von Head Coach Pierre Allard, der Tray Tuomie ablöste. Heute musste der VSV eine weitere Niederlage hinnehmen, besonders schmerzhaft im Kärntner Derby gegen den KAC, das mit 2:5 verloren ging.

Diese Resultate ließen die Blau-Weißen auf den neunten Tabellenplatz abrutschen, mit bereits 13 Punkten Rückstand auf Rang sechs von Salzburg, den die Kärntner noch vor wenigen Wochen innehatten. Auch die Special Teams spiegeln die durchwachsene Phase wider: Das Powerplay liegt mit 20,4 % auf Platz acht der Liga, das Penalty Killing ist mit 75,3 % das zweitschwächste.

Die Foxes

Coach Shedden und Assistant Coach Armani nahmen im Spiel gegen Olimpija sowohl an den Offensivlinien als auch am Spielsystem Anpassungen vor. Vor allem in der Defensivarbeit, im Spiel ohne Scheibe und im Forecheck gab es Änderungen. Die Foxes beginnen, die Vorgaben des neuen Trainerstabs umzusetzen – in der Sparkasse Arena waren bereits erste positive Ansätze zu sehen, mit einem dynamischeren und körperlicheren Spiel.

Nur ein Gegentor gegen die beste Offensive der Liga zuzulassen ist ein positives Zeichen, ebenso wie zwei Powerplay-Tore und ein starkes Penalty Killing. Nun gilt es, Konstanz in Leistung und Ergebnissen zu finden.

Die verletzten Vallini und Barberio bleiben in Bozen, alle anderen Spieler stehen zur Verfügung.

Dienstag, 30. Dezember: Rescue Heroes Night in der Sparkasse Arena

Zum Abschluss des Jahres 2025 kehren die Foxes am Dienstag, den 30. Dezember, vor heimisches Publikum zurück – Gegner sind die Pioneers Vorarlberg. Anlässlich der Rescue Heroes Night erhalten alle Mitglieder der Südtiroler Rettungsdienste (haupt- und ehrenamtlich) Eintrittskarten zum Preis von 1 € als Dank für ihren wertvollen Einsatz für die Gemeinschaft. Der Vorverkauf findet am Montag, den 29. Dezember, von 16:00 bis 18:30 Uhr (im Büro) sowie am Dienstag, den 30. Dezember, von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr an den Kassen statt. Ein entsprechender Nachweis (Mitglieds- oder Dienstausweis etc.) ist erforderlich.

Sonntag, 28. Dezember, 17:00 Uhr – Stadthalle Villach – live auf Sporteurope.tv

EC iDM Wärmepumpen VSV vs. HCB Südtirol Alperia

Schiedsrichter: Nagy, Sternat / Durmis, Nothegger