Heimrekord im Visier: ÖFB-Team will gegen Südkorea nachlegen

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam will am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) im WM-Test gegen Südkorea an die 5:1-Gala zum Jahresauftakt gegen Ghana anknüpfen. “Wir wollen uns wieder in der gleichen Verfassung präsentieren”, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Bleibt seine Auswahl auch im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen, hätte sie den alleinigen ÖFB-Rekord inne. Rangnick hätte nichts dagegen. “Aber für mich steht es nicht an erster Stelle, dafür können wir uns nichts kaufen.”

Ihre bisher letzte Heimniederlage haben die Österreicher am 13. Oktober 2023 in der EM-Quali in Wien gegen Belgien (2:3) kassiert. Seither gab es im eigenen Land neun Siege und drei Remis. Den ÖFB-Rekord von zwölf Heimpartien ohne Niederlage teilt sich die aktuelle Auswahl mit jener von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl bzw. jener von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. “Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir die Spiele natürlich gewinnen”, sagte Rangnick. “Wir wollen die Spielfreude entwickeln und wenig zulassen für den Gegner – all diese Dinge, die Spielkontrolle ausmachen.”

Alaba vor Kurz-Comeback

Bis Montagmittag waren laut ÖFB-Angaben 31.500 Karten verkauft. Die zahlenden Besucher sollen im Gegensatz zum Ghana-Spiel auch David Alaba auf dem Feld zu sehen bekommen. Der ÖFB-Kapitän hat nach seiner jüngsten Wadenverletzung zuletzt mehrere Tage voll mittrainiert. “Der Plan ist, dass er für die letzten 20 bis 25 Minuten noch ins Spiel reinkommt”, verriet Rangnick.

Die im ersten Länderspiel des Jahres nach leichten Knieproblemen geschonten Schlüsselspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager werden in die Startformation zurückkehren. Dieser wird laut Rangnick auch Patrick Wimmer angehören, nicht aber Nicolas Seiwald. “Bei ihm wissen wir, was wir bekommen, was wir haben. Er muss sich jetzt nicht nochmal aufs Neue zeigen”, sagte der Chefcoach über den Mittelfeldmann von RB Leipzig.

Seiwald hatte am Freitag gegen Ghana als einziger ÖFB-Akteur durchgespielt und im Finish im 45. Länderspiel sein erstes Tor erzielt. Rangnick hielt es für längst überfällig. “Er gibt uns eine enorme Stabilität im Mittelfeld defensiv.” Der 24-Jährige habe sich in den vergangenen Monaten aber auch im Spiel nach vorne enorm verbessert. Rangnick: “Das war auch notwendig, wenn er sich auf dem Weg zum internationalen Spitzenspieler noch weiterentwickeln will.”

Wanner, Chukwuemeka und die “gewisse Unbekümmertheit”

Im Lauf des Spiels werde auch Seiwald zum Einsatz kommen. Rangnick will laut eigener Aussage von allen elf Wechselmöglichkeiten Gebrauch machen. Torhüter Patrick Pentz soll “wenn nichts Unvorhergesehenes passiert” durchspielen. Gegen Ghana hatten Alexander Schlager und Florian Wiegele je eine Hälfte das Tor gehütet. Tobias Lawal brachten nun Adduktorenprobleme um seine Chance.

Paul Wanner und Carney Chukwuemeka werden nach ihren Traumdebüts eine weitere erhalten – ob von Beginn an, ist offen. “Dass die beiden gut kicken können, wussten wir vorher auch schon. Trotzdem war es natürlich ein Einstand nach Maß”, sagte Rangnick über die starke zweite Hälfte des Duos gegen Ghana. “Das war schön, aber sie müssen es aufs Neue wieder beweisen. Die Konkurrenz ist groß.”

Das gelte durch die Verbandswechsel von Wanner und Chukwuemeka insbesondere im Mittelfeld. “Sie geben uns nochmal eine ganz andere Qualität im Spiel, die sie miteinbringen können, auch eine gewisse Unbekümmertheit, die sie sich auch bewahren sollen”, meinte Rangnick. Die anderen ÖFB-Akteure würden ihre Plätze aber nicht so einfach freigeben. Rangnick: “So soll es sein, so muss es auch sein.”

Südkorea mit Topstar Son

Die Südkoreaner werden in ihrer aktuellen Bestbesetzung erwartet – also mit Kapitän und Rekordnationalspieler Son Heung-min als Sturmspitze. Rangnick erzählte, dass er diesen schon mit 18 Jahren vom HSV zu Hoffenheim holen wollte. “Wir waren uns praktisch einig.” Aus dem Deal wurde letztlich nichts. Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt bei Tottenham kickt der mittlerweile 33-Jährige seit Sommer bei Los Angeles FC in der MLS.

Bei der 0:4-Niederlage am Samstag gegen die Elfenbeinküste wurde Son nach einer leichten Verkühlung wie PSG-Profi Lee Kang-in nur eingewechselt. Vor der Blamage in Milton Keynes hatten die Koreaner im Herbst drei Testspielsiege in Serie eingefahren, aber auch ein 0:5 gegen Brasilien kassiert. “Sie haben so ein bisschen zwei Gesichter gezeigt”, meinte Rangnick. “Wir gehen davon aus, dass sie eine Reaktion und ihre bessere Seite zeigen wollen. Darauf sind wir vorbereitet.”

Südkorea, als Nummer 22 in der provisorischen FIFA-Weltrangliste drei Positionen vor Österreich, würde stets viele Spieler hinter den Ball bringen. “Sie sind sehr kompakt, taktisch diszipliniert und haben viele schnelle Spieler”, sagte Rangnick. “Sie sind gut im Umschaltspiel. Wir gehen nicht davon aus, dass wir da im Vorbeigehen wieder drei, vier Tore schießen. Wir müssen uns den Weg erst bahnen und schauen, dass wir Kontrolle haben über das Spiel. Darauf wird es ankommen.”