Herbe Niederlage: Weißrote unterliegen Juve Stabia mit 1:0

Bozen – Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge muss sich der FC Südtirol im „Stadio Romeo Menti“ von Castellammare di Stabia knapp geschlagen geben. Maistro entscheidet die Partie in der 19. Minute.

Nach zuletzt drei Punkteteilungen in Folge – in Monza, zuhause gegen Bari sowie bei Virtus Entella – muss sich der FC Südtirol im Rahmen des 18. Spieltags, des vorletzten der Hinrunde der Serie BKT 2025/26, auswärts Juve Stabia geschlagen geben: Auf dem Kunstrasenplatz des „Stadio Romeo Menti“ von Castellammare di Stabia verlieren die Weißroten unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori gegen die „Gialloblù“ mit 1:0 (1:0). Als spielentscheidend erweist sich der Treffer von Maistro in der 19. Minute: Er wird nach einem Correia-Ballgewinn in die Tiefe freigespielt und trifft wuchtig ins kurze rechte Eck; Adamonis hat die Hand dran, kann den Einschlag jedoch nicht verhindern.

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an und kommen nach 19 Sekunden bereits links in der Box zum ersten Abschluss, doch Martini verzieht aus spitzem Winkel (1.). Auf der Gegenseite ist es Pierobon, der per Kopf Candellone bedient; dieser dreht sich um die eigene Achse, legt seinen folgenden Abschluss jedoch über das Tor von Adamonis (6.). Unmittelbar danach fasst sich Cacciamani aus rund 20 Metern ein Herz: Sein zentraler Schuss fällt etwas zu schwach aus und stellt für Adamonis kein Problem dar (7.). Erneut nur Sekunden später muss Martini verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kommt Casiraghi in die Partie (8.). In Spielminute 11 schlägt Odogwu von links eine Flanke ins Zentrum, wo El Kaouakibi seine Direktabnahme mit rechts jedoch deutlich vorbeisetzt. Etwas später geht Juve Stabia in Führung: Die Gäste bekommen eine Situation nicht endgültig bereinigt, weshalb Correia den Ball gewinnt und vertikal Maistro freispielt; dieser dringt in die FCS-Box ein und schließt potent mit rechts ab, Adamonis ist mit der Hand noch dran, kann den Einschlag ins kurze rechte Eck jedoch nicht verhindern (19.). Die Weißroten reagieren in Minute 21: Eine Casiraghi-Flanke findet den Kopf von Odogwu mitten im Strafraum der Gastgeber, Confente ist zur Stelle. In der Folge flacht die Partie etwas ab und wird deutlich kampfbetonter; die letzte Torraumszene der ersten Hälfte fällt Casiraghi an der Strafraumgrenze vor die Füße: Er kontrolliert das Leder mit rechts und versucht sich mit dem linken Fuß, verzieht jedoch (43.). Mit dem Rückstand aus Sicht des FCS geht es in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten, erneut kommen die Weißroten gut aus der Kabine: El Kaouakibi nimmt nach seinem Sturmlauf links in der Stabiesi-Box Casiraghi mit, der im Moment des Abschlusses jedoch wegrutscht (46.). Kurz darauf flankt Candellone am anderen Ende von rechts ins Zentrum, wo El Kaouakibi mit einer Grätsche in extremis Cacciamani antizipieren und so am Tap-In hindern kann (50.). Die Weißroten können einen Konter fahren, Zedadka flankt von links in die Mitte: Bellich klärt per Kopf im letzten Moment zur Ecke. Im Anschluss an den Standard kommt Odogwu zum Kopfstoß, der haarscharf am linken Kreuzeck vorbeizischt (51.). Auf der Gegenseite kommt El Kaouakibi – nach einer weiteren Flanke von rechts der Gastgeber – erneut Cacciamani zuvor und hindert diesen am Abschluss (52.). In Minute 59 die Aktion der frisch in die Partie gekommenen FCS-Akteure: Tait flankt von der rechten Seite in die Gefahrenzone, wo Simone Davi unter Bedrängnis eines Gegenspielers knapp verzieht. Mit Anbruch der Schlussphase kommt Odogwu an der linken Grundlinie im Strafraum der Gastgeber an den Ball: Sein Zuspiel in die Mitte fängt Confente ab (78.). In Spielminute 85 rauscht ein wuchtiger Rechtsschuss von Tait aus der Distanz knapp am Tor der Hausherren vorbei, ehe im direkten Gegenzug Correia die Vorentscheidung auf dem Fuß hat: Seinen Abschluss mit dem Innenrist von der Strafraumgrenze kann Adamonis stark parieren (86.). Ein überhartes Einsteigen von Bellich in Minute 88 bedeutet einen Freistoß knapp außerhalb der Strafraumgrenze für den FC Südtirol, Casiraghi setzt diesen jedoch über das Tor von Confente. In der ersten Minute der Nachspielzeit verzieht Duca vom linken Strafraumeck knapp (90+1.), ehe die Hintermannschaft der „Gialloblù“ zwei gefährliche Aktionen der Weißroten bereinigen kann (90+3.). Somit bleibt es bei der knappen 1:0-Niederlage aus Sicht des FCS.

Die Mannen unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori werden den Trainingsbetrieb – im Hinblick auf die kurze Winterpause der Serie BKT – am 2. Jänner 2026 im FCS Center in der Sportzone Rungg wiederaufnehmen.

SS JUVE STABIA – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

SS JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Ruggero; Cacciamani (75. Duca), Pierobon (75. Baldi), Leone, Correia, Carissoni; Maistro (67. Burnete); Candellone (C).

Auf der Ersatzbank: Boer, Signorini, Piscopo, Ciammaglichella, Stabile, De Pieri, Zuccon, Mannini.

Trainer: Ignazio Abate.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli (57. Tait), Kofler; Zedadka (57. S. Davi), Martini (8. Casiraghi), Tronchin (66. Mallamo), Molina, El Kaouakibi; Odogwu ©, Merkaj (66. Pecorino).

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bordon, Mancini, Masiello, Italeng, F. Davi, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Livio Marinelli (Tivoli) | Die Assistenten: Marcello Rossi (Biella) & Marco Emmanuele (Pisa) | Vierter Offizieller: Filippo Colaninno (Nola).

VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia) | AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

TOR: 1:0 Maistro (19.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Tronchin (FCS | 49.), Burnete (JST | 68.), Kofler (FCS | 79.), S. Davi (FCS | 86.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, mit Temperaturen um 13 °C. 4.956 Zuschauer.

Eckenverhältnis: 2-6 (2-3) | Nachspielzeit: 1 min + 5 min.