Höll zum Mountainbike-Downhill-Weltcup-Auftakt auf Rang vier

Weltmeisterin Valentina Höll ist beim Downhill-Weltcup-Auftakt der Mountainbiker am Samstag in Lenzerheide auf Platz vier gelandet. Die Salzburgerin kam mit einer Zeit von 3:09,27 Minuten ins Ziel und lag damit 1,756 Sekunden hinter der Schnellsten Rachel Atherton. Die britische Sechsfach-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin gab nach langer Verletzungs- und anschließender Babypause ein erfolgreiches Comeback.

Im Männer-Bewerb erreichte Hölls Landsmann Andreas Kolb nur Rang 30 (2:56,337), der Sieg ging an den Briten Robert Jordan Williams (2:39,222). Der nächste Weltcup steigt bereits in einer Woche in Leogang.