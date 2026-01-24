Aktuelle Seite: Home > Sport > Hörl verpasst Skiflug-WM-Medaille, Gold an Prevc
Domen Prevc segelte souverän zu WM-Gold

Hörl verpasst Skiflug-WM-Medaille, Gold an Prevc

Samstag, 24. Januar 2026 | 18:13 Uhr
Domen Prevc segelte souverän zu WM-Gold
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Skiflieger sind am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf ohne Medaille geblieben. Jan Hörl verpasste Bronze als Vierter, hatte auf den Japaner Ren Nikaido aber schon 23,6 Zähler Rückstand. Gold ging mit nicht weniger als 59,5 Punkten Vorsprung nach vier Durchgängen an den übermächtigen Slowenen Domen Prevc vor dem Norweger Marius Lindvik. Stephan Embacher landete auf Rang fünf, Titelverteidiger Stefan Kraft wurde Siebenter.

Am Sonntag (16.15 Uhr/live ORF 1) wird in Oberstdorf noch der Team-Weltmeister ermittelt. Österreich wird in der Besetzung Hörl, Kraft, Embacher und Manuel Fettner, der auf Rang 16 landete, antreten. Daniel Tschofenig enttäuschte als 27.

