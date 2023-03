Hofer und Kuen gewinnen den ersten Kaltererseelauf

Kaltern/Tramin – Michael Hofer und Julia Kuen sind die Gewinner des ersten Kaltererseelaufs, der am Sonntag, den 26. März seine Premiere feierte. Der Deutschnofner lieferte die schnellste Zeit des Tages (46.46 Minuten) der 830 Teilnehmer und verwies damit David Andersag und Peter Lanziner auf die zwei weiteren Podiumsplätze. Auf der 14,9 Kilometer langen Strecke, die in Tramin startete, rund um den Kalterer See und wieder zurück nach Tramin führte, war bei den Damen Julia Kuen aus Reischach die Schnellste, die sich in 56.02 Minuten den Tagessieg der zweiten Etappe der Top7-Laufserie vor Sarah Giomi und Martina Rizzoli sicherte.

Im Ziel auf dem Rathausplatz in Tramin an der Weinstraße hatte Michael Hofer fast zwei Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. Von Anfang an spulte der Athlet des ASV Deutschnofen sein eigenes Tempo ab und löste sich schon auf den ersten Kilometern von seinen Konkurrenten, sodass er sich bereits beim zehnten Kilometer über eine Minute Vorsprung erarbeitet hatte. So sicherte sich Hofer den Sieg bei der ersten Ausgabe des Kaltererseelaufs, der in die Fußstapfen des Under Armour Kalterer See Halbmarathons getreten ist und auch dessen Platz als zweite Etappe der Top7-Laufserie eingenommen hat.

„Die Wettervorhersage war anfangs zwar nicht gut, am Ende schien aber nur die Sonne und es war ein perfekter Lauftag. Ich habe versucht, von Anfang an meinen Rhythmus zu laufen und die anderen auf Abstand zu halten. Ich kenne sie (Andersag und Lanziner, Anm. d. Red.) gut, wir trainieren nämlich zusammen und pushen uns gegenseitig. Ich habe mich versucht abzusetzen und es auch geschafft“, sagte Hofer im Ziel. Hinter ihm reihten sich David Andersag (ASC Berg) und Peter Lanziner (ASD Südtirol Team Club) ein. Dabei entschied sich der Kampf um Platz zwei erst im Zielanlauf, denn Andersag führte lediglich fünf Sekunden vor Lanziner.

Julia Kuen setzt sich im Damenfeld durch

Bei den Damen war die Pustererin Julia Kuen die Schnellste. Die Athletin aus Reischach, die für den Verein ASD Athletic Club 2000 Toblach rennt, hat ihren Sieg mit Konstanz aufgebaut. Nach zehn Kilometern führte sie noch 20 Sekunden vor ihren ersten Verfolgerinnen, dann setzte sie sich aber ab und überschritt die Ziellinie nach 56.02 Minuten.

„Es war ein fantastisches Renne. In den letzten Monaten habe ich mich dem Ski-Langlauf gewidmet, jetzt musste ich mich schnell umgewöhnen: Bis gestern war ich noch auf dem Schnee unterwegs. Die Strecke war wunderschön und die Temperaturen perfekt“, erzählte Kuen nach ihrem Sieg. Etwas mehr als eine Minute nach ihr überquerte Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) die Ziellinie, die 2019 noch den Under Armour Kalterer See Halbmarathon gewonnen hatte. Die Wahl-Boznerin hatte im Ziel 16 Sekunden Vorsprung vor der Drittplatzierten Martina Rizzoli (US Dolomitica ASD) aus dem Fleimstal.

Zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern

Neben der Premiere des Kaltererseelaufs fanden an diesem dem Laufsport gewidmeten Sonntag auch der Hobbylauf „Gewürztraminerlauf“ mit einer Länge von vier Kilometern statt. Mit großer Zufriedenheit blickten dabei die Veranstalter des Südtiroler Laufvereins auf dieses Event. „Wir sind sogar mehr als zufrieden, wir hatten nämlich nie so viele Teilnehmer beim Kalterer See Halbmarathon. Die Strecke ist sehr gut angekommen, alle waren hochmotiviert und auch das Wetter war super“, kommentierte der Präsident Patrick Olivetto nach dem Rennen.

Nach dem Kaltererseelauf übersiedelt die Top7-Laufserie nun ins Trentino. Am 13. Mai steht in Mezzocorona das Teroldego Event auf dem Programm, welches die dritte Etappe der beliebten Laufserie darstellt.

Ergebnisse des ersten Kaltererseelaufs:

Herren:

1. Michael Hofer ITA/ASV Deutschnofen 46.46 Minuten

2. David Andersag ITA/ASC Berg 48.38

3. Peter Lanziner ITA/ASD Südtirol Team Club 48.43

4. Fabian Fronthaler ITA/ASD Athletic Club 2000 Toblach 49.00

5. Georg Premstaller ITA/ASC Laufverein Sarntal Raiffeisen 49.01

Damen:

1. Julia Kuen ITA/ASD Athletic Club 200 Toblach 56.02 Minuten

2. Sarah Giomi ITA/CUS Pro Patria Milano 57.16

3. Martina Rizzoli ITA/US Dolomitica ASD 57.38

4. Lisa Leuprecht ITA/SC Meran 59.09

5. Nike Deianira Frick ITA/SC Meran 59.35

Nächste Rennen der Top7-Laufserie:

Samstag, 13. Mai 2023: Teroldego Event

Sonntag, 4. Juni 2023: Cortina Toblach Run

Sonntag, 2. Juli 2023: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 15. Juli 2023: Reschenseelauf

Samstag, 26. August 2023: Erdäpfllauf

Sonntag, 24. September 2023: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 21. Oktober 2023: AgeFactor-Run Branzoll