Honsak trifft bei Heidenheims 2:2 in Leipzig

Von: apa

Der 1. FC Heidenheim hat am Sonntag im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga ein 2:2 bei RB Leipzig geschafft. Maßgeblichen Anteil daran hatte Mathias Honsak, der die Gäste früh mit einem sehenswerten Dropkick aus gut 18 m in Führung (6.) brachte. Es war das vierte Saisontor für den Wiener. Nach dem 0:2 via Foulelfmeter durch Marvin Pieringer (13.) kämpfte sich Leipzig durch Treffer von Lois Openda (45.+2) und Benjamin Sesko (64./Foulelfer) noch zu einem Punkt.

Bei den Sachsen spielte ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald durch, sein Landsmann Christoph Baumgartner musste bereits in der 33. Minute – offenbar wegen Kreislaufproblemen – ausgetauscht werden. Leipzig liegt mit 38 Punkten auf Rang sechs. Für die Heidenheimer, bei denen Honsak die gesamte Spielzeit absolvierte, war es nach fünf Niederlagen der erste Punktgewinn seit Mitte Jänner. Der Club schob sich mit 15 Zählern auf den Relegationsplatz 16 vor.