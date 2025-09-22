Horner erhält von Red Bull Millionen-Abfertigung

Von: APA/Reuters/dpa

Christian Horner ist nicht länger Teil von Red Bull Racing. Der 51-Jährige, der den Rennstall seit seinem Formel-1-Einstieg 2005 führte und dabei mit dem Team sechs Konstrukteurs- sowie acht Fahrer-Weltmeisterschaften gewann, hatte bereits im Juli seine operative Rolle als Teamchef abgegeben. Sein endgültiger Abgang wurde am Montag bestätigt. BBC-Angaben zufolge soll der Brite eine Abfertigung in Höhe von umgerechnet 60 Millionen Euro bekommen haben.

Nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin, dass er sich angeblich unangemessen verhalten haben sollte, war Horner als Teamchef nicht mehr unumstritten. Er hatte die Vorwürfe bestritten, eine unabhängige Untersuchung hatte den Briten entlastet. Die BBC bezifferte die Abfertigung für Horner unter Berufung auf eine Quelle aus dem Red-Bull-Umfeld mit 60 Millionen Euro, andere Medien berichteten sogar von bis zu 90 Millionen.

Mintzlaff bedankte sich bei Ex-Teamchef

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff bedankte sich bei Horner für “seine außergewöhnliche Arbeit in den vergangenen 20 Jahren”. Mit seinem “unermüdlichen Engagement, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken” habe Horner maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren, hieß es in einer Erklärung weiter.

Neben seiner Tätigkeit als F1-Teamchef war Horner auch für die Unternehmen Red Bull Powertrains und Red Bull Applied Technologies verantwortlich. Sein Vertrag lief bis in die 2030er-Jahre, weshalb die Abfertigung wohl so hoch ausgefallen ist. Horner ist damit wieder frei für eine Rückkehr in die Formel 1. Wo der Brite landen wird, ist allerdings offen. Während der Abfertigungsverhandlungen durfte er sich nicht öffentlich zu seiner Zukunft in der Motorsport-Königsklasse äußern.