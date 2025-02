IBU Cup Ridnaun: Zobel und Galmace Paulin holen sich den Sprint

Von: luk

Ridnaun – Der IBU Cup 2024/25 in Ridnaun hat am Mittwoch bei herrlichem Winterwetter mit den Sprintwettkämpfen begonnen. Bei den Männern, die am späten Vormittag im Einsatz waren, setzte sich David Zobel aus Deutschland durch. Den Wettkampf der Damen am Nachmittag entschied hingegen die Französin Voldiya Galmace Paulin für sich, die zum ersten Mal im IBU Cup gewann.

Eine fehlerfreie Vorstellung am Schießstand brachte David Zobel am Mittwoch den Sieg im Sprint der Männer des IBU Cups in Ridnaun. Der 28-Jährige aus Mittenwald in Bayern traf alle zehn Scheiben, zeigte in der Loipe eine gute Vorstellung und setzte sich am Ende mit einer Gesamtzeit von 23.43,8 Minuten durch. „Wir haben perfektes Wetter mit Sonnenschein, perfekte Schneebedingungen – was will man mehr? Die Norweger haben mir heute die Tür aufgemacht und mit einem fehlerfreien Schießen konnte ich meine Chance nutzen. Ich bin sehr froh, zurück auf Position eins zu sein“, sagte Zobel nach der Siegerehrung.

2,9 Sekunden fehlten dem Zweitplatzierten Sivert Guttorm Bakken, der sich vergangene Woche in Martell zum Sprint-Europameister gekürt hatte, zu einem neuerlichen Erfolg. Der 26-jährige Norweger ließ zwei Scheiben stehen – eine zu viel, um ganz vorne zu landen. Kurios: Bakken hat im Sommer mit der italienischen Nationalmannschaft trainiert und sich in Martell nach dem Gewinn von EM-Gold für die Unterstützung bedankt. Das Podium in Ridnaun komplettierte ein US-Amerikaner, nämlich Paul Schommer. Der 32-Jährige traf neun von zehn Scheiben und lag am Ende exakt fünf Sekunden hinter Zobel.

Für das beste Ergebnis der italienischen Nationalmannschaft sorgte Nicola Romanin. Der Friulaner wurde mit 1.15 Minuten Rückstand 18. David Zingerle aus Antholz belegte den 28. Platz, während Lokalmatador und Europameister in der Verfolgung Patrick Braunhofer den Sprint an 35. Stelle beendete. Für die Verfolgung der Männer am Freitag, für die sich aus dem italienischen Team außerdem auch Iacopo Leonesio (22.) und Nicolò Giraudo (50.) qualifizieren konnte, ist für Spannung gesorgt. Denn nicht weniger als 14 Skijäger liegen innerhalb von einer Minute.

Galavorstellung der französischen Biathletinnen

Am Nachmittag kamen die Biathletinnen zum Zug. Dort gab das französische Team eine Machtdemonstration ab. Unter den ersten Neun landeten gleich sechs Biathletinnen der „Grande Nation“, auf den ersten sechs Plätzen deren fünf. Der Sieg ging an Voldiya Galmace Paulin, die die 7,5 km mit zwei Schießproben in 20.11,3 Minuten bewältigte. „Ich habe mich auf den Skiern eigentlich sofort gutgefühlt und habe versucht am Schießstand ruhig zu bleiben. Das ist mir gelungen und ich bin überglücklich über meinen ersten Sieg im IBU Cup. Wie ich feiere? Am Abend werde ich meinen Trainern wohl ein Bier ausgeben müssen. Wir haben als Frankreich mannschaftlich ein Top-Ergebnis geliefert und auch das freut mich“, sagte die Premierensiegerin.

Mit 16,3 Sekunden Rückstand belegte ihre Teamkollegin Paula Botet den zweiten Rang. Sie leistete sich eine „Fahrkarte“. Platz drei ging an die Norwegerin Marthe Krakstad Johansen, die ebenfalls fehlerlos blieb und 36,4 Sekunden auf die Tagessiegerin verlor. In die Top Ten schaffte es auch eine österreichische Biathletin, nämlich Lea Rothschopf an Position sieben.

Alle „Azzurre“ für den Verfolgungswettkampf qualifiziert

Das beste Ergebnis des italienischen Teams ging auf das Konto der Antholzerin Linda Zingerle, die auf dem 22. Platz landete. Ihre Teamkollegin Rebecca Passler (Antholz) landete vier Ränge dahinter. Die Qualifikation für den Verfolgungswettkampf schafften außerdem auch Sara Scattolo (30.), Astrid Plösch (35.) und Beatrice Trabucchi (55.).

Der IBU Cup in Ridnaun wird am Donnerstag mit einem Trainingstag fortgesetzt. Am Freitag, 7. Februar stehen die beiden Verfolgungswettkämpfe an, am Samstag hingegen zwei Massenstarts 60.

IBU Cup Ridnaun, Ergebnisse:

Sprint Männer:

1. David Zobel GER 23.43,8 Minuten/0 Schießfehler

2. Sivert Guttorm Bakken NOR +2,9/2

3. Paul Schommer USA +5,0/1

4. Anton Ivarsson SWE +19,6/1

5. Johannes Dale-Skjevdal NOR +22,7/3

6. Maksim Makarov MDA +27,0/1

Sprint Frauen:

1.⁠ ⁠Voldiya Galmace Paulin FRA 20.11,3/0

2.⁠ ⁠Paula Botet FRA +16,3/1

3.⁠ ⁠Marthe Krakstad Johansen NOR +36,4/0

4.⁠ ⁠Amandine Mengin FRA +58,3/1

5.⁠ ⁠Sophie Chauveau FRA + 59,7/3

6.⁠ ⁠Gilonne Guigonnat FRA +1.03,1/1

Programm IBU Cup Ridnaun 2024/25:

Donnerstag, 6. Februar:

Offizielles Training

Freitag, 7. Februar:

11.00 Uhr 12,5km Verfolgung Herren

13.45 Uhr 10km Verfolgung Damen

Samstag, 8. Februar:

10.45 Uhr 15km Massenstart 60 Herren

13.30 Uhr 12,5km Massenstart 60 Damen