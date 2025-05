Ilzer hält mit Hoffenheim die Klasse und wohl auch den Job

Von: apa

Aufatmen bei Trainer Christian Ilzer und Hoffenheim: In der letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga sicherte die TSG am Samstag trotz einer 0:4-Heimniederlage gegen Meister Bayern München den Klassenerhalt, weil auch Heidenheim eine 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen bezog. Im Kampf um zwei noch freie Champions-League-Plätze gaben indes Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund dem SC Freiburg das Nachsehen. Mainz erreichte die Conference League, Leipzig geht leer aus.

Die Bayern, schon längst als Meister fix, hatten mit Konrad Laimer gegen die defensiv kompakt agierenden Hoffenheimer um Alexander Prass lange Mühe, zu Chancen zu kommen. Am Ende wurde es im letzten Bayern-Spiel für Thomas Müller aber ein klarer Erfolg. Michael Olise per Freistoß (33.), Joshua Kimmich (53.), Serge Gnabry (80.) und Torschützenkönig Harry Kane (86.) mit seinem 26. Saisontor trafen für die Gäste.

In Sachen Torverhältnis hätte es für Hoffenheim damit noch einmal eng werden können. Doch die Heidenheimer waren ihrerseits nicht in der Lage, daran zu arbeiten und müssen nun in die Relegation. Sie ließen diese letzte Chance gegen Werder ungenützt, auch wegen eines rot-weiß-roten Treffers. Nach Foul an Marco Grüll machte Landsmann Romano Schmid vom Elferpunkt (14.) das 1:0 bzw. sein fünftes Saisontor. Gut für Ilzer, dem die Vereinsführung laut Sky-Informationen nun zugesteht, in seine zweite Saison mit den Sinsheimern zu gehen.

Sabitzer krönte BVB-Aufholjagd mit Tor

Jubel gab es auch in Dortmund und bei der Eintracht. Der BVB siegte bei Absteiger Kiel auch dank eines Flachschusses von Marcel Sabitzer aus rund 19 Metern zum 2:0 (47.) mit 3:0 und verdrängte den SC Freiburg damit noch von Platz vier. Die Freiburger ließen ihre historische CL-Chance mit der 1:3-Heimniederlage gegen Frankfurt liegen, dürfen sich aber mit der Europa League trösten. Die Eintracht sicherte hingegen ihren dritten Platz ab.

Damit gelang Dortmund nach der Saison 1993/94 zum zweiten Mal in der Bundesliga-Geschichte ein Sprung von Rang elf in die Top vier in den letzten acht Runden. Kein anderes Team schaffte bisher einen derartigen Endspurt. Die Saison beenden die Schwarz-Gelben mit einer Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Partien in Folge.

Erstmals kein Europacup für Leipzig

Im Kampf um Platz sechs, verbunden mit der Conference-League-Quali, steht Leipzig nach einer verkorksten Saison mit leeren Händen da. Erstmals seit der Oberhaus-Premiere 2016/17 werden die Bullen von Christoph Baumgartner, Christoph Seiwald und Xaver Schlager nicht im Europacup vertreten sein. In Leipzig kassierte man gegen den VfB Stuttgart eine 2:3-Niederlage und landete einen Punkt hinter Mainz auf Rang sieben. Den Mainzern mit Phillipp Mwene reichte zuhause gegen Vizemeister Bayer Leverkusen beim Abschied von Bayer-Coach Xabi Alonso ein 2:2.