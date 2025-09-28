Ilzers Hoffenheim entführt bei 1:1 Punkt aus Freiburg

Von: apa

Trainer Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Punkt aus Freiburg entführt. In einer an Torchancen armen Partie trennten sich die beiden Clubs am Sonntag mit 1:1 (1:1) und liegen mit jeweils sieben Punkten auf den Plätzen sieben (Freiburg) sowie neun (Hoffenheim).

Freiburg legte einen Blitzstart hin. Junior Adamu, der bis zur 64. Minute spielte, assistierte vor dem 1:0 Lukas Kübler. Die Freude währte nur kurz, Ex-Austrianer Fisnik Asllani glich bereits neun Minuten später mit seinem vierten Saisontor zum 1:1 aus. Danach passierte nur noch wenig. Philipp Lienhart fehlte Freiburg nach einer Erkrankung wie schon zuletzt in der Europa League gegen Basel. Bei Hoffenheim kickte Alexander Prass rund eine Stunde (59.).