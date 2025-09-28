Aktuelle Seite: Home > Sport > Ilzers Hoffenheim entführt bei 1:1 Punkt aus Freiburg
Ein Punkt mehr am Konto: Ilzer und Hoffenheim

Ilzers Hoffenheim entführt bei 1:1 Punkt aus Freiburg

Sonntag, 28. September 2025 | 17:47 Uhr
Ein Punkt mehr am Konto: Ilzer und Hoffenheim
APA/APA (dpa)/Philipp von Ditfurth
Schriftgröße

Von: apa

Trainer Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Punkt aus Freiburg entführt. In einer an Torchancen armen Partie trennten sich die beiden Clubs am Sonntag mit 1:1 (1:1) und liegen mit jeweils sieben Punkten auf den Plätzen sieben (Freiburg) sowie neun (Hoffenheim).

Freiburg legte einen Blitzstart hin. Junior Adamu, der bis zur 64. Minute spielte, assistierte vor dem 1:0 Lukas Kübler. Die Freude währte nur kurz, Ex-Austrianer Fisnik Asllani glich bereits neun Minuten später mit seinem vierten Saisontor zum 1:1 aus. Danach passierte nur noch wenig. Philipp Lienhart fehlte Freiburg nach einer Erkrankung wie schon zuletzt in der Europa League gegen Basel. Bei Hoffenheim kickte Alexander Prass rund eine Stunde (59.).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
171
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Kommentare
33
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
22
Karl Brunner zum Diakon geweiht
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
16
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 