In Legnago bleibt der Regen erster Sieger

Legnago/Bozen – Im Rahmen des 5. Spieltags der Serie C, dem zweiten Gastspiel für den FCS, wird im Stadio „Mario Sandrini“ nur eine Halbzeit gespielt – der strömende Regen lässt einen Wiederanpfiff nicht zu – die Weiß-Roten gehen durch Odogwu in Führung (4.), dann der Spielabbruch.

Der FC Südtirol gastiert zum Rahmen des 5. Spieltags der Serie C (Kreis A) bei Legnago Salus. Die Partie stellt das zweite Auswärtsspiel für die Weiß-Roten dar, jedoch wird dieses nach der Halbzeitpause aufgrund äußerst starker Regenfälle und der damit verbundenen Unbespielbarkeit des Rasens des Stadio „Mario Sandrini“ gar nicht mehr angepfiffen. Dabei wäre der FCS sehr gut in die Begegnung gestartet, Odogwu besorgt bereits in der vierten Spielminute die Führung für die Gäste: Broh legt von der linken Seite in die Tiefe ab, Candellone verpasst zunächst, weshalb das Leder Odogwu in die Füße fällt, der mit einem Diagonalschuss mit links zum 1:0 trifft. In Minute 38 wird die Partie bereits für eine kurze Zeit unterbrochen, die Linien müssen nachgezogen werden, da sie von den Wassermassen teilweise weggeschwemmt wurden. Nach sieben Minuten Verzögerung wird die erste Halbzeit zu Ende gespielt, vor dem regulären Wiederanpfiff begeht der Unparteiische mit den beiden Kapitänen jedoch den Rasen, um zu überprüfen, ob ein normaler Spielbetrieb möglich ist. Dies führt zu einer zweiten temporären Unterbrechung von 30 Minuten, ehe nach einer erneuten Platzbegehung die Partie endgültig abgebrochen wird. Ein Nachholspiel steht an, der Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Fünfter Spieltag und zweites Gastspiel für den FC Südtirol: das Team von Mister Ivan Javorcic trifft am Sonntag, den 26. September, auswärts auf Legnago Salus, das noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet – die Biancoazzurri erzielten bisher zwei Unentschieden und erlitten ebenso viele Niederlagen. Der FCS hingegen holte aus den ersten vier Spielen zehn Punkte und musste bisher nur ein Gegentor hinnehmen.

Mister Ivan Javorcic präsentiert den FC Südtirol heute in einem 4-3-2-1: vor Poluzzi im Tor spielen Fabbri (links), Curto, Zaro (zentral) und Malomo (rechts) in der defensiven Viererkette sowie Moscati, Tait und Broh im Dreier-Mittelfeld. Rover und Candellone hingegen agieren unmittelbar hinter Stoßstürmer Odogwu.

Coach Giovanni Colella stellt die Gäste ebenfalls in einem 4-3-2-1 auf: Corvi hütet das Tor von Legnago, die Abwehrkette bilden Ambrosini (links), Ricciardi (rechts), Bondioli und Milani (zentral). Im Dreier-Mittelfeld agieren Laurenti, Antonelli und Yabrè, die Doppel-Zehn besetzen Giacobbe und Contini, als einzige Sturmspitze spielt Gomez.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS & NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Der Ball rollt im Stadio Mario Sandrini – der FCS hat angestoßen.

4. Die frühe Führung für den FC Südtirol: Broh legt von der linken Seite in die Tiefe ab, Candellone verpasst zunächst, weshalb das Leder Odogwu in die Füße fällt, der mit einem Diagonalschuss mit links zum 1:0 für die Gäste trifft.

18. Odogwu zieht in den Strafraum ein, wird jedoch nach links abgedrängt. Deshalb versucht es der Torschütze mit der flachen Flanke in die Mitte, wo jedoch die Gastgeber klären können.

27. Laurenti versucht es mit dem Weitschuss mit rechts, sein Versuch geht jedoch vorbei.

32. Gomez mit der Chance, Poluzzi hält sicher.

38. SPIELUNTERBRECHUNG: es regnet wie aus Eimern, der Platz ist kaum bespielbar. Der Unparteiische hat die Heimmannschaft gebeten, die Linien neu zu ziehen, da sie von den Wassermassen teilweise weggeschwemmt wurden. Dies wird nun durchgeführt.

45. Das Spiel geht nach sieben Minuten Unterbrechung weiter.

45 + 3. Großchance für die Gastgeber: Gomez bedient Contini in die Tiefe, der alleine auf Poluzzi zuläuft, mit rechts abschließt, seinen Versuch jedoch knapp vorbeilegt.

45 + 4. Direkt im Gegenzug setzt Odogwu im Sechzehner Candellone in Szene, der jedoch in Bedrängnis nicht rechtzeitig zum Abschluss kommt.

45 + 7. Halbzeit im Regen von Legnago: der FCS führt zur Pause mit 1:0.

In der Halbzeitpause:

Platzbegehung des Unparteiischen und der beiden Kapitäne, um ein reguläres Hüpfen des Spielgeräts auf dem Rasen zu überprüfen

Temporäre Spielunterbrechung: neue Entscheidung in 30 Minuten

Erneute Platzbegehung nach 30 Minuten, Neuziehen der Linien, schließlich endgültige Spielunterbrechung

F.C. LEGNAGO SALUS – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1) [nach 45 Minuten abgebrochen]

F.C. LEGNAGO SALUS (4-3-2-1): Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Laurenti, Antonelli, Yabrè; Giacobbe, Contini; Gomez

Auf der Ersatzbank: Gasparini, Enzo, Rossi, Lazarevic, Ciccone, Sgarbi, Salvi, Pitzalis, Zanetti, Casarotti, Olivieri, Buric

Trainer: Giovanni Colella

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Zaro, Malomo; Broh, Moscati, Tait; Rover, Candellone; Odogwu

Auf der Ersatzbank: Meli, Vinetot, Voltan, Gatto, Fischnaller, Casiraghi, Davi, De Col, Passarella

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Simone Gauzolino (Turin) | Die Assistenten: Benedetto Torraca (La Spezia) & Giuseppe Lipari (Brescia) | Vierter Offizieller: Davide Matina (Palermo)

TOR: 0:1 Odogwu (4.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, starker Regen, sintflutartig ab 20. Minute, Rasen wird mit jeder Minute schwerer und schwieriger bespielbar. Partie vor zulässiger Anzahl an Zuschauern. Unterbrechung zur Halbzeitpause, neuer Spielzeitpunkt wird bekanntgegeben.

Gelbe Karten: Candellone (FCS | 23.), Curto (FCS | 27.), Zaro (FCS | 31.)

Eckenverhältnis: 3-0 (3-0)

Nachspielzeit: 7min + —