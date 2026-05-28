In Valstagna werden die letzten Tickets vergeben

Von: ka

Valstagna/Meran – Mit den U18-Italienmeisterschaften sowie einem nationalen Rennen in Valstagna steht für die Kanuten des SC Meran Alperia/Raika an diesem Wochenende die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die internationalen Großereignisse des Sommers auf dem Programm. Auf der Brenta werden die letzten Startplätze für die Junioren-Weltmeisterschaften in Krakau (Polen) und die Europameisterschaften in Épinal (Frankreich) vergeben.

Im Mittelpunkt stehen dabei Lars Aaron Senoner und Sara Furlan. Nachdem Senoner sich in Tacen (Slowenien) bereits im Kajak-Einer für WM und EM qualifizieren konnte, bietet sich ihm nun im Canadier-Einer die Chance, ein zweites Ticket zu lösen. Der 17-Jährige reist mit viel Selbstvertrauen nach Valstagna: „Ich habe mich letzte Woche mit der Nationalmannschaft in Krakau auch im Canadier sehr gut trainiert. Ich gehe nun im Canadier ganz locker an den Start, werde in den Qualis Vollgas geben und am Ende schauen, was meine Leistung für die WM wert war. Bei der Italienmeisterschaft im Kajak werde ich etwas riskieren müssen, um meinen Titel vom Vorjahr zu verteidigen“, erklärt Senoner.

Auch Sara Furlan kämpft noch um die Teilnahme an den internationalen Titelkämpfen. Die U18-Athletin zeigte in den bisherigen Qualifikationsrennen im Kajak-Einer gute Ansätze und will nun ihre letzte Chance nutzen. „Dieses Rennen ist die letzte Chance für mich, an der WM und EM teilzunehmen. Deshalb werde ich alles geben und hoffe, diese Chance gut nutzen zu können“, so Furlan.

Für den SC Meran startet auch Jacopo Vicentini (14) bei der Italienmeisterschaft im Kajak-Einer. Zusätzlich werden Jakob Tribus und Filippo Vicentini am Samstag am nationalen Rennen teilnehmen.