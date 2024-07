Ingolstadt-Trainingslager in Latsch ein großer Erfolg

Von: luk

Latsch – Nach vielen Jahren war es wieder gelungen, einen professionellen Fußballverein nach Latsch zu holen. Das Trainingslager des ehemaligen Bundesligisten FC Ingolstadt 04 war ein voller Erfolg.

Der FCI absolvierte vom 14. Juli bis zum 21. Juli auf den Latscher Sportanlagen sein Trainingslager. Der aktuelle Drittligist holte sich dabei erfolgreich den Feinschliff für die neue Saison.

Dabei standen auch zwei Testspiele auf dem Programm: Eine Vinschgau-Auswahl wurde mit 9:0 vom Platz geschossen. Die Vinschger Auswahl wehrte sich tapfer, schlussendlich war aber der Klassenunterschied beim Spiel in Latsch ersichtlich. Bedeutend schwerer wurde es für den FCI gegen Serie-A-Klub FC Empoli, der sich in Natz auf die neue Saison vorbereitete. Beim hochklassigen Testspiel, das in Kaltern stattfand, wusste Ingolstadt zu überzeugen und holte sich ein 0:0-Unentschieden.

Optimale Bedingungen

„Hier in Latsch herrschen optimale Bedingungen“, lobte FCI-Sportdirektor Ivica Grlic. Auch das Team um Trainerin Sabrina Wittmann zeigte sich begeistert vom Umfeld im Vinschger Sportdorf. Detail am Rande: Wittmann sorgte als erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball für ein Novum. Sie hatte das Team Anfang Mai übernommen und wurde zur neuen Saison fix zur Cheftrainerin ernannt.

Der FC Ingolstadt strebt in dieser Saison einen Platz im oberen Tabellendrittel an, mittelfristig will der Klub, der von 2015 bis 2017 in der Bundesliga spielte, zurück in die zweite Bundesliga. In Latsch wurde jedenfalls der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt. Die dritte Liga beginnt bereits Anfang August, Mitte August steht dann die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Dabei trifft der FCI als Außenseiter auf den letztjährigen Finalisten, Zweitligist Kaiserslautern.

Eine Werbung für Latsch und die gesamte Tourismusregion

David Stocker, der Geschäftsführer vom Tourismusverein Latsch-Martell, unterstreicht den Stellenwert des Trainingslagers: „Es ist eine gelungene Werbung für die Ferienregion Latsch-Martelltal. Allein die Medienpräsenz ist riesig.“ In den sozialen Medien – der FC Ingolstadt 04 hat auf Facebook über 80.000 Follower – wurde regelmäßig aus Latsch berichtet, auch Journalisten waren vor Ort, in regionalen und überregionalen Zeitungen aus Deutschland war das Trainingslager Thema.

Im Eishockey besteht bereits seit Jahren eine Partnerschaft zwischen dem Sportdorf Latsch und dem ERC Ingolstadt aus der höchsten Spielklasse in Deutschland.