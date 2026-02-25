Inklusion auf der Loipe und der Piste

Von: luk

Bozen – Der VSS/Raiffeisen-Winterlandescup 2026 für Menschen mit Beeinträchtigung geht in die entscheidende Phase. Seit mehreren Jahren organisiert der Verband Südtiroler Sportvereine (VSS) gemeinsam mit Special Olympics Team Südtirol diese traditionsreiche Rennserie in den Disziplinen Ski Alpin und Skilanglauf und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Inklusion im Südtiroler Sport.

Die diesjährige Rennserie, welche nach den Kriterien von Special Olympics ausgetragen wird, umfasst insgesamt vier Ski-Alpin-Rennen und drei Langlaufrennen, die in verschiedenen Landesteilen Südtirols ausgetragen wurden. Im Ski Alpin fanden die Wettbewerbe in Ridnaun, auf Meran 2000, in Vals statt, sowie nun zum Abschluss am Karerpass im Skigebiet Carezza. Im Skilanglauf wurden Rennen in Bruneck, in Vals ausgetragen, sowie das Finalrennen nun in Pfitsch.

Die Finalbewerbe bilden den feierlichen Höhepunkt dieser mittlerweile zur Tradition gewordenen Wintersportserie. Das Finale im Ski Alpin findet am Sonntag, 8. März 2026, am Karerpass (Paolina-Piste im Skigebiet Carezza) statt. Die Siegerehrung ist im Anschluss an die Rennen ab circa 12.30 Uhr Im Restaurant Malga Franzin vorgesehen.

Das Finale im Skilanglauf wird am Samstag, 14. März 2026, auf der Loipe in Pfitsch ausgetragen. Nach den Wettbewerben folgt die gemeinsame Siegerehrung ab circa 13.00 Uhr im Sporthaus Grube in Pfitsch.

Für die teilnehmenden Athletinnen und Athleten stehen dabei nicht nur sportliche Leistungen im Vordergrund, sondern vor allem Gemeinschaft und Freude an der Bewegung.

„Der Winterlandescup zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig Sportarten wie Ski Alpin und Langlauf für Gemeinschaft, Inklusion und Wohlbefinden sind. Die Athletinnen und Athleten erleben hier nicht nur Wettkämpfe, sondern vor allem Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung“, betont VSS-Referent für Behindertensport Markus Kompatscher.

Auch die Präsidentin von Special Olympics Team Südtirol, Martha Stocker, unterstreicht den besonderen Charakter der Rennserie: „Diese Ski-Alpin- und Langlaufrennen sind jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Sie sorgen für gute Laune, Begeisterung und Fröhlichkeit – sowohl bei den Athletinnen und Athleten als auch bei allen Beteiligten und Zuschauern.“

Der VSS/Raiffeisen-Winterlandescup hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des inklusiven Sports in Südtirol entwickelt und bietet Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein.