Innerhofer positiv auf Corona getestet

Gais/Kitzbühel – Ski-Profi Christoph Innerhofer kann das Rennen auf der Streif in diesem Winter vergessen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, ist der Pusterer positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich derzeit in Isolation.

Das Rennen in Kitzbühel steht bereits an diesem Wochenende auf dem Programm. Vor Innerhofer waren im Team der „Azzurri“ bereits Manfred Mölgg, Tommaso Sala und Giuliano Razzoli positiv auf Covid-19 getestet worden. Die drei Läufer sind mittlerweile wieder genesen.

Wegen der heftigen Schneefälle in der Nacht musste in Kitzbühel unterdessen das erste Training abgesagt werden. Am Freitag und am Samstag findet die Abfahrt statt. Am Sonntag steht das Super-G-Rennen auf dem Programm.

Trainingstage sind am Mittwoch und am Donnerstag vorgesehen. Die Wetterprognosen schauen gut aus.