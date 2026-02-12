Israel, Irland und Kosovo als ÖFB-Nations-League-Gegner

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft bei der kommenden Nations-League-Auflage im Herbst dieses Jahres auf Israel, Irland und Kosovo. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Brüssel ergeben. Ex-Weltmeister Patrick Vieira nahm die Ziehung vor und bescherte der ÖFB-Auswahl ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Kosovo wird von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoacht, gegen Israel spielte man in der Quali für die EM 2021 und die WM 2022, gegen Irland in der Quali für die WM 2018.

Vier der insgesamt sechs Gruppenspiele werden im neuen Länderspiel-Fenster von Ende September bis Anfang Oktober ausgetragen, die restlichen beiden Partien folgen im November. Die genauen Spieltermine der Österreich-Gruppe werden voraussichtlich am Freitag veröffentlicht.

Der Gruppensieger ist fix in der höchsten Liga, der Letzte steigt ab. Der Zweite kämpft in einem Play-off um den Einzug in Liga A, für den Dritten geht es ebenfalls im Play-off um den Verbleib in Liga B. Außerdem hält man sich mit einem guten Abschneiden eine Hintertür für eine Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien und Irland offen.