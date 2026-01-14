Italien hat ein neues Ziel bei der Heim-U18-WM auf dem Ritten

Von: mk

Klobenstein – Die IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen in der I. Division, Gruppe A auf dem Ritten steht vor dem dritten Spieltag. Nach dem freien Mittwoch ist die Devise für die italienische Nationalmannschaft klar: Nicht der Aufstieg, sondern der Nicht-Abstieg in die Drittklassigkeit muss das Ziel der „Azzurrine“ in den verbleibenden Spielen sein.

Da sich im Kader der italienischen U18-Nationalmannschaft der Damen vor Saisonbeginn einiges geändert hat, kommt der Leistungsabfall nach drei zweiten Plätzen und damit knapp verpassten Aufstiegen nicht von irgendwoher. „Italien hat eine sehr junge Mannschaft, die noch nicht lange miteinander trainiert hat. Bei dieser Weltmeisterschaft wird es für die Mädchen sicher eine Herausforderung werden, in dieser Gruppe zu bleiben. Wir glauben aber fest daran und sind überzeugt, dass sie in den nächsten wichtigen Spielen gegen Deutschland am Donnerstag und Dänemark am Samstag siegen können“, analysiert die OK-Chefin, Natalie Stuckey, die Leistungen der „Azzurrine“, die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, punktegleich mit Schlusslicht Dänemark.

Ganz anders sieht die Situation bei den großen Favoritinnen von Japan aus. Mit einem 12:0-Kantersieg über Norwegen, das am ersten Tag Italien besiegte, haben sie ihre Vormachtstellung eindrucksvoll zur Schau gestellt. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führen sie die Round Robin der U18-WM auf dem Ritten an, gefolgt von Frankreich mit fünf Punkten und Deutschland mit vier Punkten. Den vierten Platz vor Italien und Dänemark belegt derzeit Norwegen. Somit kommt es am dritten Spieltag am Donnerstag zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden führenden Teams Japan und Frankreich – dort könnte es schon zum Showdown um den Aufstieg kommen.

„Coole Stimmung im Stadion, wir hoffen auf noch mehr Zuschauer“

Eine zufriedene Bilanz zieht auch die OK-Chefin Natalie Stuckey nach den ersten beiden Wettkampftagen. „Die Spiele sind sehr spannend und machen Spaß, es sind tolle Mannschaften dabei und auch Spielerinnen, die eisläuferisch und technisch sehr sehenswert sind. Außerdem ist die Stimmung im Stadion richtig cool, alle Mannschaften haben ein Fanlager dabei“, erzählt sie. Dennoch hofft sie auf noch mehr Zuschauer, insbesondere am Wochenende: „Tagsüber könnten vielleicht ein paar mehr sein. Wir sind zuversichtlich, dass am Wochenende auch Einheimische, insbesondere die Jugendmannschaften der Junior Buam, vorbeischauen werden. Es zahlt sich auf alle Fälle aus!“

IIHF U18 Women’s World Championship Division I, Group A – der Spielplan:

Donnerstag, 15. Jänner

13.00 Uhr Japan – Frankreich

16.30 Uhr Dänemark – Norwegen

20.00 Uhr Italien – Deutschland

Samstag, 17. Jänner

13.00 Uhr Norwegen – Frankreich

16.30 Uhr Deutschland – Japan

20.00 Uhr Italien – Dänemark

Sonntag, 18. Jänner

13.00 Uhr Deutschland – Norwegen

16.30 Uhr Frankreich – Dänemark

20.00 Uhr Japan – Italien