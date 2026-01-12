Italien startet mit knapper Niederlage in die U18-WM auf dem Ritten

Von: ka

Klobenstein – Der Auftakt bei der Heim-Weltmeisterschaft ist für die italienische Damen-U18-Nationalmannschaft nicht gelungen. Gegen Norwegen gab es im ersten Spiel der IIHF U18-WM der Division I, Gruppe A am Montag in der Ritten Arena eine 2:3-Niederlage. Siegreich in die Round Robin gestartet sind außerdem auch Frankreich und Japan.

Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem Italien zwei Mal für zwei Minuten in Unterzahl auf dem Eis stand, brachte Stella Dal Pont am Montagabend ihre „Azzurrine“ nach Assist von Anna Franci in Führung (28.36). Es dauerte aber nur etwas mehr als eineinhalb Minuten, da war die Begegnung gegen Norwegen wieder ausgeglichen: Linne Knardahl erzielte nach Assists von Vilde Jolma-Stensland und Maja Raknes den 1:1-Treffer für die Skandinavierinnen (30.14). Für Norwegen kam es noch besser, denn wiederum eineinhalb Minuten später erhöhte Nikoline Osteraas nach Vorlage von Elvira Stavnes und Sina Lie auf 2:1 (31.38).

Italien war also gefordert und nach einem erfolgslosen Powerplay schaffte es die Mannschaft von Luca Byrne sogar noch vor der zweiten Drittelpause auszugleichen. Olivia de Bortoli stellte für die „Azzurrine“ auf 2:2 (37.31). Im Schlussdrittel dauerte es nicht lange, da legte Norwegens Osteraas das 3:2 nach, sie wurde dabei von Lie in Szene gesetzt (45.15). Italien bäumte sich gegen die Niederlage zwar noch einmal auf und verpasste unter anderem in einem Powerplay den erneuten Ausgleich, am Sieg der Norwegerinnen änderte sich aber nichts mehr.

Frankreich überrascht, Japan souverän

Eröffnet wurde die IIHF U18-Weltmeisterschaft der Damen auf dem Ritten mit der Begegnung Frankreich gegen Deutschland. Und es gab gleich eine kleine Überraschung, denn Frankreich holte sich in der Overtime dank des entscheidenden Tores von Clemence Boudin (63.40) einen 2:1-Sieg. Dabei ging Deutschland in der Mitte des zweiten Drittels durch Alexandra Boico (30.27) in Führung, ehe Albane Bernel kurz nach Beginn des dritten Spielabschnitts ausglich (41.50) und eine Verlängerung erzwang. Bitter für Deutschland, einem der Mitfavoriten auf den Aufstieg in die Top-Division, war die eigentliche Überlegenheit, denn Schüsse (43:24 aus Sicht der Deutschen) feuerte das Team von Trainer Sebastian Jones deutlich mehr ab.

Am Nachmittag starteten dann Dänemark und Japan in das Turnier in Klobenstein. Die Begegnung endete mit einem Favoritensieg der Japanerinnen, die den Skandinavierinnen mit 6:3 das Nachsehen gaben. Japans Reina Kakuta eröffnete den Torreigen mit einem Shorthander (9.39), doch Filippa Petersen glich noch vor dem Ende des ersten Drittels aus (15.50). Dann ging Dänemark dank Teresa Christensen (23.14) in Führung, aber Japan antwortete mit drei Toren vor der zweiten Drittelsirene. Momona Fukuzawa (31.31), Nana Akimoto (32.37) und Nanaho Yamaguchi (38.17) stellten auf 4:2 für Japan. Die Vorentscheidung fiel durch das 5:2 von Saika Kiyokawa (43.45), auch wenn Nikita Bergmann mit dem 3:5 für Dänemark (53.13) und erneut Momona Fukuzawa mit dem 6:3-Endstand (58.53) weitere Treffer erzielten.

Am Dienstag geht es wiederum mit drei Spielen weiter. Um 13 Uhr treffen Deutschland und Dänemark aufeinander, um 16.30 Uhr stehen sich die aktuellen Tabellenführer von Japan und Norwegen gegenüber und um 20 Uhr ist wieder Italien an der Reihe, dieses Mal gegen Frankreich.

IIHF U18 Women’s World Championship Division 1, Group A – der Spielplan:

Dienstag, 13. Jänner

13 Uhr Deutschland – Dänemark

16.30 Uhr Japan – Norwegen

20 Uhr Italien – Frankreich

Donnerstag, 15. Jänner

13 Uhr Japan – Frankreich

16.30 Uhr Dänemark – Norwegen

20 Uhr Italien – Deutschland

Samstag, 17. Jänner

13 Uhr Norwegen – Frankreich

16.30 Uhr Deutschland – Japan

20 Uhr Italien – Dänemark

Sonntag, 18. Jänner

13 Uhr Deutschland – Norwegen

16.30 Uhr Frankreich – Dänemark

20 Uhr Japan – Italien