Italiencup Boulder in Brixen: Letzte Etappe und Prämierung der Gesamtwertung

Brixen – Brixen war am Wochenende Austragungsort der dritten Etappe im Italiencup Boulder. Bei diesem letzten Bewerb wurden auch die Gesamtwertung und die Jugend-Gesamtwertung prämiert.

Das schlechte Wetter konnte die gute Stimmung beim Kletterwochenende in Brixen nicht trüben. Einzig die Zuschauer konnten aufgrund von stürmischem Regen beim letzten Boulder im Finale nicht mehr live dabei sein. Das Kletterzentrum Vertikale war Austragungsort der dritten und somit letzten Etappe des Italiencups Boulder 2024. Neben der Einzelwertung wurde auch die Gesamtwertung der drei Etappen prämiert.

Am Samstag wurde von 9.00 bis 20.00 Uhr die Qualifikation ausgetragen. Bei freiem Eintritt kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher und die Kletterbegeisterung in Brixen war spürbar. Auch am Sonntag ging das Halbfinale bei bester Stimmung reibungslos über die Bühne, leider wurden die Südtiroler Athletinnen und Athleten ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Beim spannenden Finale mussten aufgrund von Regen und Wind die Fenster der Anlage geschlossen werden und die Zuseher waren somit nicht mehr live dabei.

Der Wettbewerb konnte dank der Mithilfe aller erfolgreich zu Ende geführt werden. Die Siegerinnen und Sieger der Etappe sowie der Gesamtwertung wurden prämiert.

Spannende Wettbewerbe auf hohem Niveau, mit einigen Tops und Zonen sorgten in Brixen für ein tolles Kletterwochenende.

Leider gab es bei der Heimetappe keine Podiumsplätze für die AVS-Athleten.

In der Gesamtwertung Boulder der Herren Boulder landete Michael Piccolruaz auf dem zweiten Platz, Johannes Egger (AVS Bruneck) wurde neunter.

Leonie Hofer vom AVS Passeier kam aufgrund der guten Ergebnisse in Prato und Ferrara in der Gesamtwertung der Damen auf den fünften Platz.

In der Gesamtwertung der Jugend im Italiencup wurde Matilda Liu‘ Moar vom AVS Brixen dritte.

Nun richten sich alle Augen auf die Italienmeisterschaft 2024 im Boulder am 23. und 24. März in Rom.

Ergebnisse Damen:

1. Federica Papetti, ROCK BRESCIA ASD

2. Francesca Matuella, ARCO CLIMBING

3. Giulia Medici, S.S.D. SPORT PROMOTION

Weitere Platzierungen:

11. Matilda Liu’ Moar, AVS Brixen

15. Evi Niederwolfsgruber, AVS Bruneck

17. Bettina Dorfmann, AVS Brixen

20. Alina Benazzi, AVS Meran

21. Leonie Hofer, AVS Passeier

Ergebnisse Herren:

1. Nicolo’ Sartirana, CLIMBERS TRIUGGIO

2. Pietro Biagini, KUNDALINI MILANO

3. Luca Boldrini, Deva Wall ASD APS

Weitere Platzierungen:

11. Johannes Egger, AVS Bruneck

14. Michael Piccolruaz, FIAMME ORO