Leise Helden mit Schilfbesen und Fahrrad

So wurde Bozen früher sauber gehalten

Von: luk

Bozen – Heute lärmen Laubbläser, Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge durch die Stadt, um Straßen und Gehsteige zu säubern. Früher ging es deutlich ruhiger zu und – aus dem heutigen Blickwinkel – charmant obendrein.

Mit einem alten Schwarz-Weiß-Foto erinnerte die Zeitung Alto Adige in diesen Tagen an jene Zeiten, als Straßenkehrer noch mit Schilfbesen, Eimern und einem umgebauten Fahrrad in Bozen unterwegs waren.

Mit grauem Arbeitsanzug, Schirmmütze und langstieliger Zange griffen sie nach Papier und Zigarettenstummeln. Das alles oft, ohne vom Sattel zu steigen.

Statt Motorenlärm herrschte das rhythmische Kratzen der Besen – und der persönliche Einsatz war genauso sichtbar wie die sauberen Straßen. Ein nostalgischer Blick auf eine Zeit, die weit weg zu sein scheint aber eigentlich doch noch nicht so lange her ist.