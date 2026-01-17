Italiens Abstieg bei der Heim-WM ist jetzt besiegelt

Von: ka

Klobenstein – Nach der 3:6-Niederlage gegen Dänemark am Samstagabend bei der IIHF U18-WM 1. Division, Gruppe A in Klobenstein ist der Klassenerhalt für die „Azzurrine“ vor dem letzten Spieltag mathematisch nicht mehr möglich. Italiens junge Eishockeyspielerinnen wehrten sich am Ritten nach Möglichkeit, doch die Skandinavierinnen verließen das Eis am Ende als Siegerinnen.

Das Schicksalsspiel begann für Italien vor 421 Zuschauern eigentlich wunschgemäß, denn nach knapp zehn Minuten netzte Maddalena Bedont zur 1:0-Führung ein. Das war auch der Spielstand nach den ersten 20 Minuten. Im Mitteldrittel wendeten die Däninnen das Blatt. Zunächst glich Teresa O. Christensen aus (24.26), ehe Dänemarks Nummer 13 im Powerplay sogar auf 2:1 stellte. Doch die Reaktion der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten: Olivia de Bortoli stellte nur 79 Sekunden später die Pattsituation wieder her. Mit diesem Resultat ging es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel blieb das Match auf Messers Schneide. Zunächst lag das Momentum bei Dänemark. Olivia Ranum in Minute 43 und kurz darauf Teresa O. Christensen (48.46) im Powerplay mit ihrem dritten Treffer an diesem Abend stellten auf 4:2. Postwendend gelang Olivia de Bortoli das 3:4 und bei Italien keimte wieder Hoffnung auf. Doch Olivia Olesen (57.33) und Freya Ekberg mit einem Treffer ins leere Tor 35 Sekunden vor Schluss machten in der Schlussphase den 6:3-Sieg Dänemarks klar.

Jetzt hat Deutschland die besten Trümphe in der Hand

Im ersten Spiel am Nachmittag hatte Norwegen einen 4:3-Sieg gegen Frankreich gefeiert. Nach 40 Minuten lagen die Französinnen noch 3:2 in Front, ehe die Skandinavierinnen mit Treffern von Mille Are Ekstrom und Lotte Malm Larneng das Segel noch herumrissen und den Klassenerhalt fixierten.

Im Anschluss stieg das Spitzenspiel zwischen den makellosen Japanerinnen und Deutschland, das sich im ersten Spiel einen Ausrutscher gegen Frankreich (1:2 nach Verlängerung) geleistet hatte. Japan verpasste es den Aufstieg in trockene Tücher zu wickeln – dazu hätten die Asiatinnen dieses Match gewinnen müssen. Am Ende setzte sich nämlich Deutschland 2:1 durch, das nun mit 10 Punkten an der Tabellenspitze liegt und mit einem Sieg am Sonntag gegen Norwegen (Anpfiff um 13 Uhr) den Aufstieg in die Top Division klarmachen kann.

Um 16.30 Uhr stehen sich Frankreich und Dänemark gegenüber, das Abendspiel bestreiten um 20 Uhr einmal mehr die „Azzurrine“, die auf Japan treffen.

IIHF U18 Women’s World Championship Division I, Group A – der Spielplan:

Sonntag, 18. Jänner

13 Uhr Deutschland – Norwegen

16.30 Uhr Frankreich – Dänemark

20 Uhr Japan – Italien