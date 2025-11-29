Italiens Frauen-Staffel startet mit Platz zwei in die Olympia-Saison

Von: luk

Östersund – Starker Saisonauftakt für Italiens Biathlon-Frauen: Beim Weltcup in Östersund lief die Staffel mit Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi und Hannah Auchentaller auf den zweiten Platz. Geschlagen geben musste sich das Team nur Frankreich, Dritte wurden die Tschechinnen.

Wierer brachte Italien mit einem starken Start in Führung. Carrara verlor nach einer Strafrunde Zeit, doch Vittozzi machte mit einem soliden Comeback vieles wieder gut und schickte Auchentaller in aussichtsreicher Position ins Rennen. Die Antholzerin blieb im letzten Schießen fehlerfrei, verkürzte den Rückstand auf 13 Sekunden und sicherte Italien souverän Rang zwei.