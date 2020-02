ITF: Meliss im Achtelfinale von Cancun

Cancun – Ungefährdeter Erstrunden-Sieg für Verena Meliss beim 15.000 Dollar ITF-Turnier in Cancun. Die 22-jährige Kaltererin schaltete am Dienstagabend in Mexiko zum Einzel-Auftakt Olivia Gram (WTA 1281) aus Dänemark mit 6:1, 7:5 aus.

Meliss, Nummer drei der Setzliste und 505 der Welt, feierte erst am Samstag in Cancun im Doppel ihren ersten ITF-Turniersieg. Heute zog sie gegen Gram nach 1:33 Stunden Spielzeit ins Achtelfinale ein. Dort trifft die Überetscherin am Donnerstag auf die Siegerin aus der Partie zwischen der Finnin Alexandra Anttila und Eleonore Tchakarova aus Bulgarien.

Auch im Doppel steht Meliss, wie vorige Woche, mit der Belgierin Eliessa Vanlangendonck im Einsatz. Zum Auftakt treffen sie auf die US-Amerikanerinnen Keisha Clousing/Rasheeda Mcadoo.