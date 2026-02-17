Jäger messen sich beim Jubiläumsbiathlon

Von: luk

Ridnaun – Das Jagdrevier Ridnaun hat erneut gerufen – und rund 280 Jägerinnen und Jäger aus dem gesamten Alpenraum sind der Einladung gefolgt. Die 25. Ausgabe des traditionellen Jägerbiathlons im Biathlonzentrum Ridnaun wurde am 7. Februar einmal mehr zu einem sportlichen und geselligen Höhepunkt im winterlichen Veranstaltungskalender der Weidfrauen und Weidmänner.

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ist der Jägerbiathlon in Ridnaun ein Fixtermin für Teilnehmer aus Südtirol, dem übrigen Italien, aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Auch heuer stellten sich die Sportler – allesamt in Jägergrün – der bewährten Herausforderung: Drei Langlaufrunden zu je 1,5 Kilometern, unterbrochen von zwei Schießeinlagen. Mit Einzellader-Gewehren im Kaliber .22 wurden jeweils fünf Schüsse liegend und stehend auf die 11,5 Zentimeter große Biathlonscheibe auf 50 Meter Distanz abgegeben.

In der Kategorie Jägerinnen 1 (1975 und jünger) setzte sich Lena Dreher (Dürbheim/Tuttlingen) mit einer Gesamtzeit von 16.45,8 Minuten durch und verwies Nadia Wieser Pixner (Moos in Passeier) sowie Ramona Eller (Neustift im Stubaital) auf die Plätze zwei und drei.

Bei den Jägerinnen 2 (1974 und älter) triumphierte die Lokalmatadorin Karin Kristanell vom Jagdrevier Ridnaun in 19.11,6 Minuten vor Barbara Moser (Bayerische Staatsforste) und Walburga Rienzner (Toblach).

Schnellster Jäger des Tages war Peter Taferner (Antholz) in der Kategorie Jäger 3 (1973–1964). Mit einer fehlerfreien Schießleistung und einer Zeit von 13.14,4 Minuten setzte er sich klar an die Spitze. Auf den Plätzen folgten Andreas Niederstätter (Aldein) und Alois Niederstätter (ebenfalls Aldein).

In der Kategorie Jäger 1 (1989 und jünger) war Manuel Maierhofer (St. Ulrich) mit einer Zeit von 13.51,8 Minuten am schnellsten unterwegs, gefolgt von Aaron Hofer (Sterzing) und Peter Hchrainer (Ridnaun).

In der Kategorie Jäger 2 (1988–1974) siegte Alexander Inderst (Ridnaun) mit 13.59,2 Minuten vor Daniele Pescosta (Caviette) und Hans Strehhuber (BJV-Kreisgruppe Traunstein).

Ernst Schwingshackl (St. Martin/Gsies) entschied die Kategorie Jäger 4 (1963–1956) in 17.35,0 Minuten für sich.

Bei den Jägern 5 (1955 und älter) war Herbert Complojer (Enneberg) mit 17.34,5 Minuten nicht zu schlagen.

In der Mannschaftswertung der Reviere setzte sich das gastgebende Jagdrevier Ridnaun mit einer Gesamtzeit von 45.35,0 Minuten an die Spitze. Platz zwei ging an Antholz vor Aldein.

Ciaspolata: Treffsicherheit auch mit Schneeschuhen gefragt

Im Anschluss an den klassischen Biathlonbewerb stand die beliebte Schneeschuh-„Ciaspolata“ auf dem Programm. Dabei galt es, einen Rundkurs mit Schießeinlagen möglichst schnell und treffsicher zu absolvieren.

Bei den Jägerinnen siegte Verena Obkircher (Deutschnofen) in 16.20,6 Minuten vor Gaby Braunhofer (Wiesen) und Caroline Bladt (BJV-Kreisgruppe).

Den Bewerb der Jäger entschied erneut Peter Taferner (Antholz) für sich: Mit 10.14,4 Minuten ließ er der Konkurrenz keine Chance.

Bei der anschließenden Siegerehrung im Kulturhaus von Ridnaun wurden die erfolgreichen Weidfrauen und Weidmänner geehrt und unter allen Teilnehmern wertvolle Sachpreise verlost. In kameradschaftlicher Atmosphäre, bei angeregten Fachgesprächen und bester Stimmung klang der sportliche Jubiläumstag aus.

Die Organisatoren des Jagdreviers Ridnaun zeigten sich mit der Teilnehmerzahl und dem reibungslosen Ablauf der 25. Ausgabe hochzufrieden: „Unser besonderer Dank gilt allen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Unterstützern, die dieses Jubiläum möglich gemacht haben.“

Alle Ergebnisse und Fotos sind auf www.jaegerbiathlon.it abrufbar.