Jakob Pöltl bei Zittersieg in Orlando doppelt zweistellig

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Sonntag (Ortszeit) sein 20. Double-Double im laufenden Spieljahr der National Basketball Association (NBA) verbucht. Mit 16 Punkten und elf Rebounds beim 104:102 der Toronto Raptors auswärts gegen Orlando Magic schrieb der 29-jährige Wiener gleichzeitig zum 111. Mal in der nordamerikanischen Profiliga doppelt zweistellig an. Weiters verzeichnete er drei Assists und je einen Steal sowie Block in 26:09 Minuten im Einsatz.

In einer unterhaltsamen Partie schienen die Kanadier spätestens beim Stand von 96:77 aus ihrer Sicht und nur mehr acht Minuten Restspielzeit auf dem Weg zu einem sicheren Sieg. Aber sie machten es wieder einmal spannend. “Wir müssen uns auf jeden Fall anschauen, was da schiefgelaufen ist”, sagte Pöltl in der Kabine zur APA. “Das darf eigentlich nicht passieren.” Mit seiner eigenen Leistung (“ganz gut”) zeigte sich der Center zufrieden. Und er war “froh, dass wir gewonnen haben”. Pöltl war mit der 19-Punkte-Führung aus dem Spiel gegangen.

Immanuel Quickley schrieb 24 Zähler für Toronto an, 17 davon nach der Pause. RJ Barrett brachte es auf 22 Punkte. Franz Wagner führte Orlando mit 25 Zählern an, vergab zwei Sekunden vor Schluss jedoch den Korbleger zur Verlängerung. Am Dienstag treffen Magic und Raptors neuerlich und zum dann vierten und letzten Duell in der regulären Saison aufeinander. Toronto führt nach dem Sonntag-Sieg 2:1.

Noch limitierte Minuten für Pöltl

Für Pöltl gab es auch im dritten Spiel nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause limitierte Minuten auf dem Parkett. Es sei “genau vorgegeben, wie viel ich spielen darf”, erläuterte der Center. Von der APA auf die trotz des jüngsten Erfolges maue Bilanz der Raptors in gegnerischen Hallen (sechs Siege bei 23 Niederlagen bisher in der laufenden Saison, Anm.) angesprochen, sagte er, “grundsätzlich nicht ungern auswärts” anzutreten. Aber es sei wohl so, dass sich das junge Toronto-Team in der Fremde “noch nicht so ganz wohl” fühle. Es gelte daher, aus den Erfahrungen zu lernen, “und hoffentlich in Zukunft auch ohne die Fans hinter uns Spiele für uns zu entscheiden”.

Die Cleveland Cavaliers mühten sich zu einem 133:129 n.V. gegen die Portland Trail Blazers. Der NBA-Leader gewann damit zum zehnten Mal in Folge und landete gleichzeitig den 50. Sieg im 60. Saisonspiel. In Abwesenheit des geschonten Topstars Donovan Mitchell avancierte De’Andre Hunter mit 32 Punkten zum Topscorer. Der Ligazweite Oklahoma City Thunder gewann bei Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs 146:132. Jalen Williams stach mit 41 Zählern heraus. In einem Aufeinandertreffen zweier Titelanwärter setzten sich die Boston Celtics gegen die Denver Nuggets 110:103 durch. Jaylen Brown erzielte 22 Punkte für den amtierenden NBA-Champion.

In Los Angeles endete das erneute Derby zwischen den Lakers und Clippers fast mit dem gleichen Ergebnis wie jenes am vergangenen Freitag. Hatten da die Lakers 106:102 gewonnen, setzten sie sich diesmal daheim mit 108:102 durch. Es war der sechste Sieg der Truppe von LeBron James (17 Punkte) und Luka Doncic (29) en suite. Die Lakers haben damit drei der vier Saison-Duelle mit dem Stadtrivalen gewonnen.

(Von Ernst Weiss/APA aus Orlando)