Jannik der Gentleman: “Sinner in the rain”

Sexten/Indian Wells – Titelverteidiger Carlos Alcaraz erreichte beim Tennis-Masters-Turnier in Indian Wells zwar erneut das Finale und brachte Australian-Open-Sieger Jannik Sinner die erste Niederlage dieses Jahres bei, aber seine Geste eines wahren Gentlemans trug dem Sextner besonders unter den weiblichen Tennisfans viel Anerkennung ein. Anstatt sich während der Regenunterbrechung wie Alcaraz vom Ballmädchen den Schirm halten zu lassen, nahm der Sextner der jungen Frau den Schirm ab und hielt ihn für sie.

Das Video und die Bilder, wie Jannik dem Ballmädchen den Schirm hält und mit ihr plauschte, gingen um die Welt. Das Mädchen geriet zunächst in Verlegenheit, konnte dann aber ihr Glück kaum fassen, dass einer der besten Tennisspieler der Welt sich ihr gegenüber als wahrer Gentleman erweist und ihr den Schirm abnimmt. Ihr Lächeln sagt mehr als tausend Worte.

Der erste Satz des Halbfinales beim Tennis-Masters-Turnier in Indian Wells zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hatte kaum begonnen, als einsetzender Regen die Turnierleitung dazu zwang, das Spiel zu unterbrechen. Da die Unterbrechung zunächst nur von kurzer Dauer zu sein schien, begaben sich die beiden Spieler zu Seitenlinie, um auf ihren Stühlen sitzend auf das Ende des Regens zu warten. Wie üblich öffneten die beiden Ballmädchen, die neben den Topspielern Platz genommen hatten, die Regenschirme.

Als das Ballmädchen, das neben Jannik Sinner saß, ihren Schirm öffnete, um den Tennischampion aus Sexten vor den Regentropfen zu schützen, wurden die Zuschauer im Tennisstadion von Indian Wells Zeugen einer großen und eleganten Geste des Sextners. Anstatt sich von ihr den Schirm halten zu lassen, nahm er ihn ihr mit einer fast entwaffnenden Selbstverständlichkeit ab und hielt ihn für sie hoch. Das Mädchen war überrascht und geriet zunächst in Verlegenheit, konnte dann aber ihr Glück kaum fassen, dass einer der besten Tennisspieler der Welt sich ihr gegenüber als wahrer Gentleman erweist und keinen Moment zögerte, ihr den Schirm aus der Hand zu nehmen und ihn auch für sie in die Höhe zu halten. Ihr Lächeln sagt mehr als tausend Worte.

Vor allem, weil Sinner nicht schwieg, sondern sich ganz zwanglos mit der jungen Frau unterhielt, war es für sie sicherlich ein unvergesslicher Moment. Um das Eis zu brechen und ihr das Gefühl zu geben, sich wohlzufühlen, stellte der Sextner ihr ein paar harmlose Fragen auf die das Ballmädchen ohne Zögern antwortete.

Die Richtmikrofone nahmen auf, was die beiden sich erzählten. „Stehst du immer am Netz oder arbeitest du auf dem ganzen Platz?“, verwickelte der 22-jährige Südtiroler sie in ein Gespräch. „Ich rotiere auf dem ganzen Platz“, antwortete sie ihm. „Kommst du jedes Jahr hierher?“, fragte sie Jannik, woraufhin sie ihm entgegnete, dass es für sie das dritte Jahr beim Turnier in Indian Wells sei. Auf seine Frage, bei welchen Spielen sie schon dabei gewesen sei, machte sie ihm ein großes Kompliment. „Ich war schon für mehrere Tennisspieler Ballmädchen, aber die Vorstellung, mit dir auf dem Platz zu stehen, hat mich sehr begeistert“, sagte sie, während sie schüchtern wegschaute.

Nach ein paar weiteren Minuten wurde klar, dass das Spiel nicht so bald wieder aufgenommen werden konnte. Miteinander scherzend kehrten Alcaraz und Sinner in die Umkleidekabine zurück, um erst drei Stunden später auf den Platz zurückzukehren. Jannik Sinner gewann den ersten Satz in nur 19 Minuten, doch am Ende war es Alcaraz, der den dritten Satz für sich entschied und sich damit für das Finale gegen Medvedev qualifizierten konnte.

Die Bilder und Videos, die zeigen, wie Jannik Sinner dem Ballmädchen den Schirm hält, gingen um die Welt. Auch im Netz blieben sie nicht unbemerkt. Bereits während der Unterbrechung am Samstagabend wurde Jannik Sinner für seine noble Geste in den sozialen Medien mit Komplimenten überschüttet.

„Ein Champion und Gentleman, sowohl im Sport als auch im Leben. Danke, du bist immer ein Vorbild, du weißt, wie man gewinnt und du weißt, wie man verliert, und das immer mit Höflichkeit“, so der Kommentar eines weiblichen Fans. „In einer Welt voller Jungs ist er ein Gentleman“, meint eine andere Frau. In Erinnerung an eines der berühmtesten Lieder der Welt taufte ein Tennisfan die Szene „Sinner in the rain“.