Jannik Sinner: Was läuft da mit der Ex von Mick Schumacher?

Von: luk

Sexten – Nach dem packenden Finale der French Open am vergangenen Sonntag, in dem Carlos Alcaraz den Südtiroler Tennisstar Jannik Sinner in einem Marathon-Match besiegte, sorgt eine andere Schlagzeile für Aufsehen: Die “Bild” packt Gerüchte um Sinners Privatleben und eine mögliche Verbindung zur dänischen Influencerin und Ex-Freundin von Rennfahrer Mick Schumacher, Laila Hasanovic (26) aus.

Laila Hasanovic wurde beim spektakulären Tennisfinale in Paris gesichtet, wie mehrere Medien berichten. Mit schwarzem Oberteil und schmaler Sonnenbrille mischte sie sich unter die Zuschauer. Beobachter vermuten, dass sie für Sinner die Daumen gedrückt haben könnte. Bereits Ende Mai waren Sinner und Hasanovic gemeinsam in Kopenhagen unterwegs. Auf einem Foto zeigten sie sich zwar nicht als Paar, doch Sinner wirkte entspannt mit den Händen in den Hosentaschen. Die Körpersprache hat Spekulationen angeheizt.

Auf Nachfrage erklärte Sinner damals, er sei wegen beruflicher Verpflichtungen und Fotoshootings in Kopenhagen gewesen. Die Stadt kenne er gut, weil er dort bereits als Junior an einem Turnier teilgenommen habe. „Es ist eine sehr ruhige Stadt, die ich liebe“, sagte Sinner.

Auch Hasanovic kennt sich mit Tennisevents aus: Anfang April besuchte sie das Turnier in Monte Carlo, bei dem Sinner aufgrund einer kurzzeitigen Sperre nicht teilnehmen konnte.

Spannend ist zudem, dass der Sextner erst vor wenigen Wochen seine Trennung von der Tennisspielerin Anna Kalinskaya bestätigte. Gleichzeitig tauchten Hasanovic und Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, zuletzt auf derselben Promi-Dating-App auf. Das Paar hatte seit August 2023 eine Beziehung, eine offizielle Trennung wurde bisher nicht kommuniziert, die Instagram-Profile der beiden zeigen weiterhin gemeinsame Bilder.

Ob es sich bei der Begegnung von Sinner und Hasanovic um mehr als eine Bekanntschaft handelt, bleibt unbestätigt. Die Beobachter bleiben jedenfalls offensichtlich gespannt.