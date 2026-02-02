Jannik und der „Vier-Stunden-Fluch“

Von: ka

Sexten/Melbourne – Die Niederlage, die Jannik Sinner am Freitag im Halbfinale der Australian Open gegen Novak Đoković mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 4:6 erlitt, offenbarte erneut das „altbekannte” Problem des Sextners, bei sehr langen Spielen Schwächen zu zeigen.

Die Statistik der letzten Jahre, in denen Sinner ganz oben mitspielt, legt offen, dass er Matches gegen erstklassige Gegner, die mehr als vier Stunden dauern, nie für sich entscheiden konnte. Auch seine Bilanz bezüglich der Fünfsatzspiele ist ernüchternd. Zwar gelang es ihm vor zwei Jahren in Melbourne seinen früheren Angstgegner Daniil Medwedew zu schlagen und seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen, gegen die Top 10 hat er jedoch eine Bilanz von 1:7. „Niederlagen lehren viel, und Jannik hat die Fähigkeit zur Selbstanalyse”, meint der spanische Tennischampion Rafael Nadal. Um seine „Ausdauer über die Länge“ zu verbessern, wird Sinners Betreuerstab vermutlich an einem neuen körperlichen und mentalen Training arbeiten.

Genau 249 Minuten, also etwas mehr als vier Stunden. So lange dauerte das Halbfinale der Australian Open, das Jannik Sinner gegen Novak Đoković verlor. Diese Zahl ist entscheidend und kann einen Teil der Gründe für die Niederlage des Weltranglistenzweiten erklären, insbesondere vor dem Hintergrund der Spiele der letzten Jahre. Denn Sinners Statistiken sind ernüchternd, wenn Spiele länger als vier Stunden dauern oder in den fünften Satz gehen. Er hat noch nie ein Spiel gegen einen erstklassigen Gegner gewonnen, das länger als vier Stunden gedauert hat. Tatsächlich hat er bisher alle acht Spiele verloren. Sinner hat auch „nur” sechs Siege gegenüber elf Niederlagen zu verzeichnen, wenn Matches in den fünften Satz gingen.

Diese Bilanz steht im Widerspruch zu den außergewöhnlichen Ausdauerqualitäten der Nummer 1: Von den 16 Begegnungen seiner Karriere, die fünf Sätze dauerten – darunter das dramatische Halbfinale gegen Alexander Zverev –, hat Carlos Alcaraz 15 gewonnen. Die einzige Niederlage erlitt er 2022 in Australien gegen Matteo Berrettini.

Nach den Erfolgen in Melbourne 2024 und 2025 ist eine Niederlage gegen ein „Urgestein” wie Nole, der Sinner auch durch den Zeitfaktor zermürbt hat, durchaus akzeptabel. Es geht jedoch darum, wie sie zustande kam. Während des Rückflugs aus Australien, als der 38-jährige Serbe gegen Alcaraz um den Titel spielte, konnte das Team des 24-Jährigen aus Sexten über die „Lektion” nachdenken, wie Sinner das Ausscheiden im Halbfinale selbst bezeichnet hat.

Die Grenze zwischen körperlicher und mentaler Verfassung ist oft nicht erkennbar, wenn Spiele in den fünften Satz gehen und daher oft länger als vier Stunden dauern. Jannik ist es gewohnt, seine Gegner von Anfang an zu überrollen und ihnen kaum Raum für ihr „Gegenspiel” zu lassen. Er muss jedoch auch lernen, mit langwierigen Spielen und Momenten, in denen er nicht hundertprozentig fit ist, umzugehen. Im Halbfinale war das der Fall.

Wenn es nicht möglich ist, das Match schnell zu beenden, wird es entscheidend sein, auch den anschließenden Nervenkrieg zu gewinnen. Nur so kann er den „Rekord” des längsten gewonnenen Spiels seiner Karriere – drei Stunden und 48 Minuten im Achtelfinale der US Open 2022 gegen Ilja Iwaschka – übertreffen.

Das meinten auch seine Trainer Darren Cahill und Simone Vagnozzi. Nach dem Triumph im Finale sagte er, dass „Sinners bestes Tennis mit 28, 29, 30 Jahren kommen wird”, denn seiner Ansicht nach hat der Sextner, der vor seinem 25. Lebensjahr bereits vier Grand Slams und zweimal den Davis Cup gewonnen hat, noch Verbesserungspotenzial.

Darüber wird Jannik nach einigen Tagen der Erholung und Entspannung in der Besprechung mit seinem Team in Australien sprechen. Insbesondere steht eine Zusammenarbeit mit Umberto Ferrara an, der im Sommer 2025 nach seiner Entlassung im Zusammenhang mit dem Clostebol-Fall wieder eingestellt wurde und dem Sinner seit jeher vertraut.

„Jetzt müssen wir reden, um zu verstehen, wo wir uns verbessern müssen“, sagte Sinner, bevor er sich von Melbourne verabschiedete. Ab dem 16. Februar wird er wieder beim Turnier in Doha dabei sein. Im Halbfinale der Australian Open konnte Đoković Sinners Vorhersehbarkeit ausnutzen und 16 der 18 Breakbälle abwehren. Jannik schaffte es zwar, sich Chancen zu erspielen, aber im Gegensatz zu sonst konnte er diese nicht nutzen – acht davon im fünften und entscheidenden Satz. Eine Situation, die sich nicht trainieren lässt. Die Stresspunkte eines Grand-Slam-Turniers, vornehmlich diejenigen im entscheidenden Satz, lassen sich im Training nicht simulieren. Sinner liegt heute mit 7:1 im fünften Satz gegen die Top 10 zurück.

„Niederlagen lehren viel, und Jannik verfügt über die Fähigkeit zur Selbstanalyse. Das wird ihm helfen zu verstehen, wie er sich in Zukunft verhalten muss. Ich habe keinen Zweifel, dass er stärker zurückkommen wird, wie es bereits geschehen ist“, lässt Rafael Nadal, Gewinner von 22 Grand-Slam-Titeln – darunter zwei Australian Open – und Zuschauer des Finales zwischen Novak Đoković und Carlos Alcaraz, verlauten.

Die Verbesserung von Janniks „Härte” in langen Matches ist nun die vorrangige Aufgabe seines Trainerstabs und seiner Betreuer.