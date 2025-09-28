Aktuelle Seite: Home > Sport > Jbari und Christandl siegen beim Panoramalauf Soltn
Rund 240 Läuferinnen und Läufer am Start

Jbari und Christandl siegen beim Panoramalauf Soltn

Sonntag, 28. September 2025 | 16:25 Uhr
Christandl_Selina_Siegerin-vincitrice_Panoramalauf_Soltn-Corsa_panoramica_del_Salto_28_09_25_Credits_Sportissimus
Sportissimus
Schriftgröße

Von: fra

Jenesien – Khalid Jbari und Selina Christandl haben die erste Ausgabe des Panoramalaufs Soltn gewonnen. Das Event auf dem Hochplateau lockte rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die entweder den 15 Kilometer langen Panoramalauf oder den 9,6 Kilometer langen Just-for-Fun-Lauf bestritten.

Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) setzte sich bei den Männern mit 54:05,7 Minuten durch. Maximilian Franceschini wurde Zweiter, gefolgt von seinem Bruder Emanuele Franceschini. Bei den Damen triumphierte Selina Christandl (ASV Rennerclub Vinschgau) in 1:02:52,7 Stunden, knapp vor Andreea Lucaci und Annemarie Schöpf.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lauf. Das neue Format mit vielen Abfahrten gefällt mir besonders“, sagte Jbari im Ziel. Christandl erklärte: „Es ist super gelaufen, trotz weniger Training nach einer Verletzung. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.“

Auch die Veranstalter zeigten sich zufrieden. OK-Chef Jürgen Wieser betonte, dass die verkürzte Distanz von vielen Läuferinnen und Läufern positiv aufgenommen wurde und der Tag reibungslos verlief.

In weniger als einem Monat findet in Branzoll das Finale der Top7-Laufserie statt. Am 18. Oktober wird der AgeFactor Run ausgetragen, anschließend erfolgt die Siegerehrung der gesamten Serie.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
170
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
75
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Kommentare
31
Nach Schlägerei erneute Debatte um Sicherheit
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
21
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 