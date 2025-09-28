Jbari und Christandl siegen beim Panoramalauf Soltn

Von: fra

Jenesien – Khalid Jbari und Selina Christandl haben die erste Ausgabe des Panoramalaufs Soltn gewonnen. Das Event auf dem Hochplateau lockte rund 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die entweder den 15 Kilometer langen Panoramalauf oder den 9,6 Kilometer langen Just-for-Fun-Lauf bestritten.

Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) setzte sich bei den Männern mit 54:05,7 Minuten durch. Maximilian Franceschini wurde Zweiter, gefolgt von seinem Bruder Emanuele Franceschini. Bei den Damen triumphierte Selina Christandl (ASV Rennerclub Vinschgau) in 1:02:52,7 Stunden, knapp vor Andreea Lucaci und Annemarie Schöpf.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lauf. Das neue Format mit vielen Abfahrten gefällt mir besonders“, sagte Jbari im Ziel. Christandl erklärte: „Es ist super gelaufen, trotz weniger Training nach einer Verletzung. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.“

Auch die Veranstalter zeigten sich zufrieden. OK-Chef Jürgen Wieser betonte, dass die verkürzte Distanz von vielen Läuferinnen und Läufern positiv aufgenommen wurde und der Tag reibungslos verlief.

In weniger als einem Monat findet in Branzoll das Finale der Top7-Laufserie statt. Am 18. Oktober wird der AgeFactor Run ausgetragen, anschließend erfolgt die Siegerehrung der gesamten Serie.