Jesenice, Wipptal und Gherdeina landen Upsets gegen das Top-Trio

Von: mk

Bozen – Der Start ins neue Jahr der Alps Hockey League hielt einige Überraschungen bereit. HDD Jesenice, die Wipptal Broncos Weihenstephan und der HC Gherdeina valgardena.it besiegten die Top-3-Teams der Alps Hockey League. Nahe an einer Überraschung dran war auch der HC Meran/o, der sich erst in der Verlängerung gegen Asiago geschlagen geben musste. Gar ins Shootout ging es beim österreichischen Duell zwischen Bregenzerwald und Kitzbühel, mit dem besseren Ende für die Tiroler.

Jesenice verbucht Shutout gegen den Tabellenführer

HDD Jesenice überraschte zum Jahresauftakt Tabellenführer Sisak. In einem weitgehend ausgeglichenen ersten Drittel eroberten die Slowenen die Führung. Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gastgeber das effizientere Team und erhöhten auf 2:0. Jesenice-Goalie hielt auch im finalen Abschnitt seine Weste sauber, und Jesenice setzte sich schließlich mit 3:0 durch. Für Zan Us war dies bereits der dritte Shutout der Saison. Während Sisak durch die gleichzeitige Niederlage der Red Bull Hockey Juniors seinen Platz an der Spitze behält, verkürzt Jesenice den Abstand zum Tabellenmittelfeld.

Broncos gewinnen durch Conci-Gala

Die Wipptal Broncos Weihenstephan landeten ebenfalls einen Upset und setzten sich mit 4:3 gegen die Red Bull Hockey Juniors durch. Die Broncos starteten effizient in die Begegnung und eroberten in der fünften Minute die Führung. Die Red Bull Hockey Juniors hatten zwar mehr vom Startdrittel, konnten den Ausgleich aber vorerst nicht erzielen. Die Juniors waren auch im Mitteldrittel die gefährlichere Mannschaft und drehten zwischenzeitlich die Begegnung zu einer 2:1-Führung. Die Gastgeber erzielten aber noch im Mitteldrittel den Ausgleich. Im finalen Abschnitt wurde Davide Conci zum Matchwinner. Er schnürte binnen knapp sieben Minuten einen Doppelpack und machte damit seinen Hattrick perfekt. Die Juniors verkürzten zwar noch spät in der Begegnung, konnten die Verlängerung aber nicht mehr erzwingen.

Gherdeina landet Upset gegen Zell

Der HC Gherdeina valgardena.it ist der dritte Außenseiter im Bunde, der in der Neujahrsrunde eine Überraschung landete. Der Tabellenzehnte verbuchte gegen den amtierenden Meister einen 3:0-Shutoutsieg. Die Gastgeber aus Gröden starteten unglaublich stark in die Begegnung, hatten mehr vom ersten Abschnitt und gingen durch einen schnellen Doppelpack innerhalb einer Minute mit 2:0 in Führung. Zell übte im Mitteldrittel enorm viel Druck auf Goalie Paul Hofer und Gherdeina aus, konnte aber nicht anschreiben. Auch im finalen Abschnitt hielt Zell den Druck hoch, Hofer hielt jedoch seinen Shutout fest. Stephan Deluca stellte schließlich den Endstand von 3:0 her.

Kitzbühel ringt Bregenzerwald im Shootout nieder

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel setzten sich in einem harten Neujahrskampf im Shootout gegen den EC Bregenzerwald durch. Den deutlich besseren Start hatten aber die Gäste aus dem Bregenzerwald, die bereits nach gut acht Minuten mit 2:0 führten. Im Mitteldrittel gelang Kitzbühel zunächst der Anschlusstreffer, ehe die Gastgeber den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellten. Dann folgte jedoch eine Gala-Vorstellung von Mai Crnkic: Der Slowene schnürte einen Doppelpack zum Ausgleich und zur Verlängerung und entschied anschließend die Begegnung im Penalty-Shootout zugunsten von Kitzbühel. Mit diesem Erfolg verteidigten die Adler ihre Top-Fünf-Platzierung.

Ritten bleibt gegen Tabellenschlusslicht souverän

Die Rittner Buam SkyAlps blieben als eines der wenigen favorisierten Teams in dieser Runde souverän und setzten sich mit 3:1 bei den Hockey Unterland Cavaliers durch. Aber auch in diesem Spiel ging zunächst der Außenseiter in Führung. Ritten konnte jedoch noch im Startdrittel ausgleichen. Im Mitteldrittel brachte Diego Cuglietta mit seinem zweiten Treffer des Abends Ritten erstmals in Führung. Manuel Öhler stellte im finalen Abschnitt schließlich den Endstand von 3:1 her.

Asiago müht sich zu Sieg über Meran

Der HC Meran/o war ebenfalls knapp an einer Überraschung dran. Im Heimspiel gegen den HC Migross Asiago kämpfte sich Meran in die Overtime, musste sich dort aber geschlagen geben. Den deutlich besseren Start hatte Asiago, das sich bis zur 39. Minute eine 2:0-Führung erspielte. Meran gelang noch im Mitteldrittel der Anschlusstreffer und fünf Minuten vor dem vermeintlichen Ende der Ausgleich. Nach nur 49 Sekunden in der Verlängerung sorgte schließlich Ryan Valentini für die Entscheidung.

Alps Hockey League, Fr, 2.01.2026

HDD Jesenice – KHL Sisak 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Arlič, Markizeti

Goals JES: Svetina (18.), Marin (27.), Slivnik (57.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC Bregenzerwald 4:3 SO (0:2, 1:1, 2:0, 0:0)

Referees: BENVENGU, WIDMANN, Rivis, Wucherer

Goals KEC: Aigner (31./sh), Crnic (44.), Crnic (47./pp), Crnic (65./SO)

Goals ECB: Posch (6./sh), Lipsbergs (9.), Kramer (39.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Referees: GIACOMOZZI, RIVIS, Abeltino, Grisenti

Goals WSV: Conci D. (5.), Cianfrone (37.), Conci D. (49./pp), Conci D. (49./gwg)

Goals RBJ: Gesson (23./pp), Schuster (30.), Eliseev (59./pp)

Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Referees: PINIE, VIRTA, Brondi, Brondi

Goals HCU: Eriksson J. (3.)

Goals RIT: Cuglietta D. (10.), Cuglietta D. (23./gwg), Öhler (58./pp)

HC Gherdeina valgardena.it – EK Die Zeller Eisbären 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Referees: LAZZERI, WINKLER, Divis, Rinker

Goals GHE: Pitschieler (17./gwg), Buono (18.), Deluca (56.)

HC Meran/o Pircher – HC Migross Asiago 2:3 OT (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Referees: MOSCHEN, SPIEGEL, Fecchio, Ilmer

Goals HCM: Stefansson R. (39.), Gellon D. (54./pp)

Goals HCA: Traversa T. (18.), Johnson C. (39.), Valentini R. (61./gwg)