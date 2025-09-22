Jessica Pilz bei Kletter-WM in Qualifikation ausgeschieden

Von: apa

Die ehemalige Weltmeisterin Jessica Pilz ist bei der Kletter-WM in Seoul bereits in der Vorstieg-Qualifikation ausgeschieden. Die heuer durch Verletzungen gebremste Goldmedaillengewinnerin von 2018 scheiterte am Montag als 28. Die Top 24 mit Flora Oblasser (16.) und Mattea Pötzi (18.) erreichten das Halbfinale. Im Männerbewerb kam Titelverteidiger Jakob Schubert als Achter souverän weiter. Die Halbfinali und die Medaillenentscheidungen finden am Freitag statt.

Die Olympia-Dritte Pilz war enttäuscht. “Ich habe schon gehofft, ins Semifinale zu klettern – nach den letzten Weltcups wusste ich aber, dass es knapp werden könnte. Die Reise hat sich leider nicht gelohnt, aber das kann man im Voraus nicht wissen. Es ist schade, ich wäre gerne noch mindestens einmal geklettert”, sagte Pilz.

Der in den vergangenen Monaten von einer hartnäckigen Fingerblessur beeinträchtigte Schubert war erleichtert, aber nicht restlos glücklich. “Es ist ganz gut gegangen. Ich bin im Semifinale, was natürlich das Wichtigste ist, aber ganz zufrieden bin ich mit meinem Klettern nicht gewesen. Es war extrem unangenehm zu klettern und schwierig, es hat sich verkrampft angefühlt, aber Hauptsache einmal weiter”, sagte der sechsfache Weltmeister und ergänzte: “Im Semifinale muss ich auf jeden Fall einen Zahn zulegen, aber ich glaube, es ist vieles möglich.” Die Besten in der Qualifikation waren der spanische Tokio-Olympiasieger Alberto Ginés López und die mehrfache Weltmeisterin Janja Garnbret aus Slowenien.