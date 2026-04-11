Jochgrimm feiert Premierensiegerin beim 2horn Downhill Südtirol Cup

Von: luk

Jochgrimm – Mit einem Favoritensieg und einer Premierensiegerin ist am Samstag der 2horn Downhill Südtirol Cup im Skigebiet Jochgrimm zu Ende gegangen. Die 18. Auflage des Abfahrtslaufs für Jedermann auf der Schwarzhorn-Piste war ein Rennen wie aus dem Bilderbuch.

Marion Weissensteiner aus Birchabruck im Eggental zählt zu den treuesten Starterinnen beim 2horn Downhill Südtirol Cup. Seit Jahren ist die 38-Jährige am Start und am Samstag schlug ihre große Stunde. Mit einer Zeit von 44,30 Sekunden verdrängte sie die ehemalige Weltcupläuferin Verena Stuffer (44,88 Sekunden) auf Platz zwei und sicherte sich die Tagesbestzeit bei den Damen. Zugleich räumte Weissensteiner mit einer Höchstgeschwindigkeit von 109,759 km/h auch bei der Geschwindigkeitsmessung ab und schnappte sich eine modische Damenskijacke von OneMore. „Ich starte immer sehr gerne beim 2horn Downhill, in der Vergangenheit stand ich mehrmals in meiner Kategorie ganz oben, jetzt ist mir endlich der Tagessieg geglückt. Jetzt müsste ich eigentlich meine 2horn-Karriere beenden“, scherzte die Powerfrau.

Holzknecht baut 2horn-Rekord aus

Bei den Herren setzte sich ein großer Name durch. Der ehemalige Abfahrtsspezialist Norbert Holzknecht (Grinzens/AUT) stellte auch mit 40 Jahren seine Klasse unter Beweis und fixierte in 41,32 Sekunden die absolute Tagesbestzeit. Für den 2horn-Rekordsieger war es bereits der neunte Triumph am Jochgrimm. Den Sonderpreis für die Höchstgeschwindigkeit schnappte sich Stefan Stofner (32) aus dem Sarntal, der Sieger der diesjährigen Totenabfahrt in Villanders, wurde mit 121,662 km/h „geblitzt“.

Teamwertung: Top-3 in 1,5 Sekunden

Eine hauchdünne Entscheidung war die Teamwertung: Das Team HaroTech mit Marion Weissensteiner, Daniel Dorigo, Manuel Nössing, Bruno Meier und Stefan Kalser war mit einer Gesamtzeit von 3.35,41 Minuten nur rund eine Sekunde schneller als das Team Attacking Pearà (3.36,43 Minuten) aus Verona mit Gloria Tomat, Alberto Gallina, Andrea Lepre, Davide Grechi und Dino Gobbo, Platz drei für das Siebert Racingteam (3.36,92 Minuten) aus Nordtirol mit Anna Rieder, Norbert Holzknecht, Thomas Gruschi, Christian Salinger und Georg Egger.

Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlenden Sonnenschein präsentierte sich die Schwarzhorn-Piste in einem hervorragenden Zustand. „Alle 170 Teilnehmer hatten faire und vor allem sichere Bedingungen, mein großer Dank gilt daher der Liftgesellschaft Jochgrimm und den freiwilligen Helfern vom Skiclub Auer. Der 2horn Downhill Südtirol Cup ist der perfekte Saisonschluss“, zieht die Präsidentin vom Skiclub Auer und OK-Chefin, Marion Darocca, eine durch und durch positive Bilanz.

Alle Ergebnisse online unter www.2horn.it