Jugend-Italiencup in Sportklettern: Zehn Teilnehmer aus Südtirol

Genua – Erstmals nach etwa 20 Jahren gibt es heuer wieder einen Italiencup für die Kategorien U15 und U17 im Sportklettern mit insgesamt acht Events aller drei Disziplinen (Boulder, Lead und Speed).

Am vergangenen Wochenende wurde ein Boulder-Cup in Genua ausgetragen. Zehn Athleten aus Südtirol waren dabei, zwei – Pier Giulio Paglierani (AVS Meran) und Dario Cadonau (AVS Meran) kamen in der Kategorie U17 in die Top acht.

Vier Mädchen und ein Junge traten in der Kategorie U15 an, drei Mädchen und zwei Buben in der Kategorie U17. Für das Finale am Sonntag qualifizierten sich Pier Giulio Paglierani und Dario Cadonau, sie belegten letztlich die Plätze sechs und sieben.

Die Besten durften tags darauf an einem Training mit den Trainern der Nationalmannschaft in Genua teilnehmen. „Es war ein Wettkampf auf hohem Niveau, der für unsere Athleten spannend und herausfordernd war. Auffällig waren die vielen glatten Griffe, die eingebaut waren“, sagt Piero Balestrini, der die Gruppe als Trainer begleitet hat. Der nächste Wettkampf findet am 5./6. April im King Rock in Verona statt.