Aktuelle Seite: Home > Sport > Kalajdzic feiert Premier-League-Comeback für Wolverhampton
Kalajdzic (r.) spielt wieder für die Wolves

Kalajdzic feiert Premier-League-Comeback für Wolverhampton

Samstag, 30. August 2025 | 18:47 Uhr
Kalajdzic (r.) spielt wieder für die Wolves
APA/APA/AFP/Archivbild/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic hat nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Premier League gefeiert. Der 28-jährige Stürmer wurde am Samstag bei der 2:3 (1:2)-Heimniederlage seiner Wolverhampton Wanderers gegen Everton in der 76. Minute beim Stand von 1:3 eingewechselt. Bereits am Dienstag war Kalajdzic nach mehr als 500 Tagen Zwangspause nach seinem dritten Kreuzbandriss mit einem Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg im Ligacup gegen West Ham United auf den Rasen zurückgekehrt.

Chelsea übernahm unterdessen zumindest kurzzeitig die Tabellenspitze. Die “Blues” gewannen vor eigenem Publikum gegen Fulham 2:0, die Tore erzielten Joao Pedro (45.+9) und Enzo Fernandez (56./Elfmeter). Chelsea hält nach drei Runden bei sieben Punkten, könnte aber an diesem Wochenende noch von Liverpool und Arsenal, die im Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) aufeinandertreffen, von Platz eins verdrängt werden.

Tottenham Hotspur verpasste am Samstag den Sprung nach ganz vorne mit einem 0:1 gegen AFC Bournemouth. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso erlebte die Heimniederlage auf der Bank. Manchester United feierte dank eines Last-Minute-Treffers hingegen den ersten Sieg. Die “Red Devils” setzten sich gegen Burnley dank eines verwandelten Elfmeters von Bruno Fernandes in der 97. Minute mit 3:2 (1:0) durch. Damit wendete die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim den nächsten Rückschlag spät ab, am Mittwoch war ManUnited im Ligacup gegen den Viertligisten Grimsby Town ausgeschieden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
74
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
57
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
40
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
32
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Kommentare
31
Nach „Mia Moglie“ erschüttert neuer Sexismus- und Revenge-Porno-Skandal Italien
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 