Kanada durch 1:0-Sieg über Südafrika im WM-Achtelfinale

Von: apa

Kanada hat das erste Sechzehntelfinale der Fußball-WM-Geschichte gewonnen und steht damit als erste Mannschaft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Die Elf von Trainer Jesse Marsch besiegte am Montag in Los Angeles Südafrika 1:0 (0:0). Den alles entscheidenden Treffer erzielte Stephen Eustaquio in der Nachspielzeit (92.). Der WM-Co-Gastgeber spielt nun in der Runde der letzten 16 am Samstag (19.00) in Houston gegen den Sieger des Duells Niederlande – Marokko.

“Es ist die harte Arbeit dieser Burschen. Ihr Charakter. Das habe ich ihnen am Ende gesagt. Sie sind jetzt kanadische Helden. Ich freue mich so sehr für sie”, erklärte Marsch nach dem Spiel mit Tränen in den Augen. Sowohl die Kanadier als auch die Südafrikaner hatten erstmals die K.o.-Phase einer WM erreicht, für Erstere geht der Traum auf der größten Fußballbühne nun weiter. Die Marsch-Elf schaffte damit auch ohne Heimvorteil den Aufstieg. Die Vorrundenspiele hatten die Ahornblätter allesamt in der Heimat ausgetragen. Zudem bleiben damit alle drei Gastgeberländer dieses Turniers weiter im Bewerb.

Bessere Chancen für Kanada

Kanadas Kapitän Alphonso Davies (Oberschenkel) blieb zunächst auf der Bank und sah eine erste Hälfte mit wenigen Höhepunkten. Die besseren Chancen hatten die Nordamerikaner: Eine vergab Derek Cornelius, dessen Kopfball aus kurzer Distanz misslang und eine Beute von Goalie Ronwen Williams wurde (22.). Aufregung dann kurz vor der Pause bei einem Corner: Zunächst fegte Südafrika-Verteidiger Aubrey Modiba einen Kopfball von Moise Bombito von der Linie, im Anschluss scheiterte Tajon Buchanan an Williams (44.). Kurz darauf gab es an gleicher Stelle Elfmeteralarm, als Richie Laryea von Khuliso Mudau zu Boden gebracht wurde. Die Pfeife von Referee Joao Pinheiro und der VAR blieben aber stumm.

Im zweiten Durchgang waren die Südafrikaner deutlich präsenter, Oswin Appollis verzog aus der Distanz (62.). Auf der Gegenseite rettete Williams gegen Tani Oluwaseyi sowie Mbekezeli Mbokazi vor dem heranbrausenden Jonathan David (65.). In der 75. Minute kam Davies zu seinem ersten Einsatz bei diesem Turnier und war sogleich an einer guten Offensivaktion beteiligt, der ebenfalls eingewechselte Promise David verfehlte das Tor nur knapp (76.). Auch Jonathan David konnte Bafana-Keeper Williams nicht überwinden (78.).

Die Partie wogte nun hin und her, beide Mannschaften suchten die Entscheidung, blieben aber zu ungenau. Bis sich ausgerechnet Los-Angeles-FC-Legionär Eustaquio in der Nachspielzeit ein Herz fasste und Kanada erlöste. “Es war kein einfaches Spiel. Wir haben versucht, das Niveau stetig zu steigern, von der Bank aus für mehr Schwung zu sorgen und stärker zu werden. Wir hatten das ganze Spiel über Chancen. Am Ende hat er (Eustaquio) ihn dann versenkt”, meinte Marsch, der ankündigte, nach Monterrey zu fliegen, um sich dort den nächsten Gegner anzusehen. “Vielleicht wird es die Niederlande, vielleicht Marokko. Aber genau das wollte ich, dass diese Mannschaft zeigt, dass sie es verdient hat, gegen einen Giganten anzutreten.”