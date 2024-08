Kanutin Lisa Carrington nun schon achtfache Olympiasiegerin

Von: APA/Reuters

Lisa Carrington hat am Samstag nach dem Kajak-Zweier und -Vierer im Flachwasser bei den XXXIII. Olympischen Sommerspielen auch im Kajak-Einer über 500 m Gold geholt. Die Neuseeländerin gewann in 1:47,36 Minuten vor der Ungarin Tamara Csipes (+1,08 Sek.) und der Dänin Emma Aastrand Jörgensen. Carrington hat damit Kanusport-Legende Birgit Fischer aus Deutschland in Sachen Gold eingeholt. Mit 8 Mal Gold und ein Mal Bronze hat sie in der Allzeit-Liste Usain Bolt (8-0-0) überholt.

“Olympia hat mir so viel mehr als Medaillen gegeben. Ich glaube, man kann gar nicht ausrechnen, wie viel ich gelernt habe und in den vergangenen fünf Jahren daran gewachsen bin”, freute sich Carrington. Gerne wird sie als GOAT in the boat bezeichnet, also die Größte aller Zeiten in einem Boot. Die Deutsche Fischer hat allerdings in den Jahren 1980 bis 2004 neben acht Goldmedaillen auch vier Mal Silber geholt.