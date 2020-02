Karate-Meister Fabrizio Comparelli in Mühlbach

Mühlbach – Am Freitag und Samstag (14. und 15. Februar) war der aus Rom stammende Karate-Meister Fabrizio Comparelli für ein Karate-Stage in Mühlbach.

Fabrizio Comparelli ist weit über die nationalen Grenzen hinaus eine der Größen des Wado Ryu, eine der vier großen Stilrichtungen im Karate. „Minimaler Aufwand bei maximaler Effizienz“ lautet eine Maxime dieses Karate-Stils, weshalb die besonderen Stärken des Wado Ryu in der Selbstverteidigung und im Kumite (Zweikampf) liegen. Es gibt in diesem Stil keine weitausholenden Bewegungen oder Techniken, die mit einem großen Aufwand an Energie verbunden sind; vielmehr gilt es durch ein geschicktes Ausweichen die Angriffslinie zu verlassen („Tai sabaki“ genannt), um einen Konter und das Zielen auf sog. Vitalpunkte zu ermöglichen.

Comparelli hat bei diesem Lehrgang für Jugendliche und Erwachsene in didaktischer und methodischer Hinsicht verschiedenste Impulse gegeben, auf die das Trainerduo Martin Pezzei und Silke Marcher aufbauen können. Zudem hat es eigene Einheiten für die Kata-Wettkämpfer des Karate Mühlbach gegeben, die in diesem Jahr auf nationaler Ebene noch ein Ausrufezeichen setzen wollen.

Fabrizio Comparelli ist nicht nur wegen seines technischen Könnens eine Größe im Karate, sondern vor allem auch aufgrund seiner Studien. Nach DEM Standartwerk zum Wado Ryu, das er vor wenigen Jahren publiziert hatte, wird noch in diesem Jahr eine weitere Publikation folgen, die von der Geburtsstunde der heutigen Form des Karate handeln wird.