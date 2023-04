Karate Mühlbach: Zweimal Bronze bei Italienmeisterschaft

Mariano Comense/Mühlbach – Florian Fischnaller und Margit Zerle haben am Wochenende bei der Karate-Italienmeisterschaft der FIK (Federazione Italiana Karate) in Mariano Comense (CO) Bronze gewonnen; Antonio Zaccari hat das Podest knapp verfehlt.

Die Italienmeisterschaft ist für Braun- und Schwarzgurte der Höhepunkt der Wettkampf-Saison – alle vorausgehenden Turniere zielen darauf ab, jene Erfahrungen zu sammeln, Techniken und Strategien zu testen, die es braucht, um bei der Italienmeisterschaft Höchstleistungen bringen zu können.

Der 18-Jährige Florian Fischnaller aus Vals hat beim Kumite (Zweikampf) in der Kategorie Seniores -74kg vor allem aufgrund seiner taktischen Stärke und seiner technischen Fähigkeiten überzeugt und Bronze für Karate Mühlbach gewonnen. Margit Zerle, die in der Master-Kategorie im Kata (Formwettkampf) an den Start gegangen ist, konnte die Kampfrichter mit ihrer Performance überzeugen und musste sich im Halbfinale nur der späteren Siegerin geschlagen geben – auch Zerle hat Bronze gewonnen und damit ihre Wettkampfsaison gebührend gekrönt. Antonio Zaccari (Seniores, -80kg), der erstmals bei der Italienmeisterschaft mitgemacht hat, konnte wertvolle Erfahrungen sammeln, aber noch nicht sein großes Potential im Kumite zeigen; es war ein erster, wichtiger Schritt auf diesem hohen Niveau, dem aufgrund seines Trainingsfleißes mit Gewissheit erfolgreiche Schritte folgen werden.

Da Karate Mühlbach erst 2016 gegründet wurde, gibt es dort erst eine überschaubare Zahl von Braun- und Schwarzgurten und von diesen nur eine Handvoll, die auch an Wettkämpfen teilnehmen. „Wenn nach so wenigen Jahren von drei unserer Athleten bereits zwei auf das Podest bei einer Italienmeisterschaft kommen, dann zeigt dies nicht nur, wie bei uns trainiert wird, sondern zeugt vor allem auch von der Begeisterung und vom Ehrgeiz der Athleten von Karate Mühlbach“, so Trainer Martin Pezzei.