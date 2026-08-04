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Karl schlägt sich in der Seine wacker

Karl schwimmt im 10-km-Freiwasserbewerb bei EM zu Platz acht

Dienstag, 04. August 2026 | 12:17 Uhr
Karl schlägt sich in der Seine wacker
APA/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF
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Die Hoffnungen von Luca Karl auf einen Spitzenplatz im 10-km-Bewerb der Freiwasserschwimmer bei der EM in Paris haben sich am Dienstag nicht ganz erfüllt. Der WM-Fünfte 2025 hatte die Toppositionen rund acht Kilometer lang in Reichweite, musste die Konkurrenz auf der Seine dann aber ziehen lassen. In 1:55:48,7 Min. lieferte der 24-jährige Salzburger mit Platz acht dennoch eine weitere Probe seines Könnens ab. Der Sieg ging in 1:55:18,3 an den Deutschen Florian Wellbrock.

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