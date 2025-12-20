Aktuelle Seite: Home > Sport > Kasper-Assist bei 5:2-Sieg von Detroit in NHL in Washington
Kasper-Assist bei 5:2-Sieg von Detroit in NHL in Washington

Samstag, 20. Dezember 2025 | 21:27 Uhr
Von: apa

Marco Kasper hat am Samstag beim 5:2-Erfolg seiner Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) bei den Washington Capitals einen Assist beigesteuert. Der 21-jährige Kärntner schnappte sich hinter dem Tor den Puck und bediente Elmer Söderblom, der zum zwischenzeitlichen 3:0 traf. Für den Stürmer war es erst die zweite Torvorlage in der laufenden Saison. Nach dem 20. Saisonsieg ist Detroit weiter Führender der Atlantic Division in der Eastern Conference.

Nach einem Heim-1:4 gegen Utah Mammoth gelang somit gleich wieder die Rückkehr auf die Siegerstraße. Dort bleiben wollen die Red Wings am Sonntagabend, da wartet vor eigenem Publikum das Rückspiel gegen Washington.

