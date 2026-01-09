Aktuelle Seite: Home > Sport > Kasper-Teamkollege Kane knackt bei Sieg 500-Tore-Marke
Patrick Kane ist im 500er-Club der NHL angekommen

Kasper-Teamkollege Kane knackt bei Sieg 500-Tore-Marke

Freitag, 09. Januar 2026 | 10:02 Uhr
Patrick Kane ist im 500er-Club der NHL angekommen
APA/APA (AFP)/GREGORY SHAMUS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Detroit-Stürmer Patrick Kane hat den 500er-Club der NHL-Torschützen erreicht. Am Donnerstag erzielte der 37-Jährige beim Heim-5:1 über Vancouver seine Treffer 499 und 500 und gehört damit zu den sechs erfolgreichsten Aktiven der Liga. Einer davon ist der Russe Alexander Owetschkin, der die Allzeit-Wertung mit 915 Toren anführt. Insgesamt haben 50 Akteure diese Marke überschritten. Kane-Teamkollege Marco Kasper blieb punktelos, bei Vancouver fehlte Marco Rossi weiter verletzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Kommentare
21
Kindesmissbrauch: Prozess gegen 35-Jährigen wird neu aufgerollt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 