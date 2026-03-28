Kasper-Tor bei 5:2-Sieg von Detroit in NHL gegen Buffalo

Von: apa
Der Kärntner Marco Kasper hat sich am Freitag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 5:2-Auswärtssieg der Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres in die Schützenliste eingetragen. Der Stürmer erzielte in der 17. Minute aus der Drehung das 3:0 für die Gäste und stand insgesamt 14:05 Minuten auf dem Eis. Es war bei neun Assists der achte Saisontreffer Kaspers. Mit diesem Erfolg hat Detroit seine Chancen auf die Teilnahme an der “post season” wieder verbessert.
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