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Marco Kasper erzielte seinen achten NHL-Saisontreffer

Kasper-Tor bei 5:2-Sieg von Detroit in NHL gegen Buffalo

Samstag, 28. März 2026 | 07:37 Uhr
Marco Kasper erzielte seinen achten NHL-Saisontreffer
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/GREGORY SHAMUS
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Von: apa

Der Kärntner Marco Kasper hat sich am Freitag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 5:2-Auswärtssieg der Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres in die Schützenliste eingetragen. Der Stürmer erzielte in der 17. Minute aus der Drehung das 3:0 für die Gäste und stand insgesamt 14:05 Minuten auf dem Eis. Es war bei neun Assists der achte Saisontreffer Kaspers. Mit diesem Erfolg hat Detroit seine Chancen auf die Teilnahme an der “post season” wieder verbessert.

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