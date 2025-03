Kaspers Detroit verliert nach 2:1 noch 2:4 gegen Utah

Von: APA/Reuters

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings haben am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen 2:1-Vorsprung verspielt und noch verloren. Die Wings mussten sich auf eigenem Eis dem Utah Hockey Club nach drei Gegentreffern en suite noch 2:4 beugen. Kasper blieb dabei ohne Scorerpunkt und war 20:17 Minuten im Einsatz. Maßgeblich am Turnaround beteiligt war auch Utah-Goalie Karel Vejmelka mit 38 gehaltenen Schüssen, darunter 29 nach dem 1:2.

Vejmelka hatte Stunden davor einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben, der mit Beginn der nächsten Saison gültig ist. Marco Rossi erhält bei den Minnesota Wild unterdessen Verstärkung im Angriff. Neuer Teamkollege des am Donnerstag spielfreien 23-jährigen Vorarlbergers wird Justin Brazeau. Die Wild haben den Forward der Boston Bruins im Tausch mit zwei Spielern und einem Auswahlrecht bei der Draft erworben.