Kaufoption gezogen: Gregoritsch bleibt in Augsburg

Von: apa

Die Zukunft von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch ist noch vor Österreichs WM-Auftakt geklärt. Der FC Augsburg hat die Kaufoption auf den bisher von Bröndby IF ausgeliehenen Angreifer gezogen. Der 32-jährige Steirer unterschrieb bei den Augsburgern einen Vertrag bis Ende Juni 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Das gab der deutsche Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Die Ablöse soll laut der Zeitung “Augsburger Allgemeine” rund 500.000 Euro betragen.

Gregoritsch war bereits von 2017 bis 2022 in Augsburg unter Vertrag gestanden, im Frühjahr 2020 war er an Schalke 04 verliehen. Nach einem unglücklichen Halbjahr bei Bröndby kehrte der Grazer im Jänner vorerst auf Leihbasis zum Club aus Bayern zurück. In 17 Ligaspielen gelangen ihm sechs Tore und drei Assists. “Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist”, sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.

Augsburg schloss die Saison auf dem neunten Tabellenrang ab – die beste Platzierung seit mehr als zehn Jahren. Mehr Ligatore als die sechs von Gregoritsch gelangen keinem FCA-Profi. “Ich fühle mich beim FC Augsburg sehr wohl und habe das immer offen kommuniziert”, erklärte der ÖFB-Profi in einer Mitteilung des Vereins. “Ich spüre großes Vertrauen, kenne das Umfeld bestens.” Kommende Saison wolle man an die gute Rückrunde anknüpfen.

Held der WM-Quali

“Es ist schön, dass meine Zukunft nun vor Beginn der Weltmeisterschaft geklärt ist”, sagte Gregoritsch. “Ich werde die nächsten Wochen mit der Nationalmannschaft genießen und dann voller Vorfreude nach Augsburg zurückkehren.” Die ÖFB-Auswahl bereitet sich derzeit im Teamquartier in Goleta bei Santa Barbara auf den WM-Auftakt am Dienstag (Mittwoch 6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara, ebenfalls in Kalifornien, gegen Jordanien vor.

Dass das ÖFB-Team überhaupt in Nordamerika mit dabei ist, hat es auch Gregoritsch zu verdanken. Dem eingewechselten Stürmer gelang am 18. November im entscheidenden Qualifikationsspiel in Wien gegen Bosnien der für das WM-Ticket nötige Ausgleich zum 1:1-Endstand. Die WM, Österreichs erste seit 1998, wird für Gregoritsch nach der EM 2021 und der EM 2024 die dritte große Endrunde mit dem Nationalteam. In 75 Länderspielen hat er bisher 24 Tore erzielt.