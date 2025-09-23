Aktuelle Seite: Home > Sport > Kein Ballon d’Or für Jungstar Yamal: Vater sauer
Yamal musste Dembele den Vortritt lassen

Kein Ballon d’Or für Jungstar Yamal: Vater sauer

Dienstag, 23. September 2025 | 10:54 Uhr
Yamal musste Dembele den Vortritt lassen
APA/APA (AFP)/OZAN KOSE


Von: APA/dpa

Wie von vielen Experten erwartet, hat Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain am Montagabend den prestigeträchtigen Ballon d’Or entgegengenommen. Der spanische Jungstar Lamine Yamal hingegen hatte das Nachsehen – sehr zum Missfallen seines Vaters. “Ich glaube, dass Lamine Yamal mit großem Abstand der beste Spieler der Welt ist, mit sehr großem Abstand. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist”, sagte Mounir Nasraoui.

Während Dembele, der mit PSG Champions League, Meisterschaft, Pokal sowie den Supercup geholt und nur bei der Club-WM das Nachsehen hatte, von seiner Mutter geherzt und vor dem Théâtre du Châtelet von PSG-Fans mit Fahnen und Leuchtfackeln gefeiert wurde, schmollte Nasraoui. “Es ist der größte moralische Schaden für einen Menschen”, kritisierte er in einem Videogespräch mit der spanischen Fußball-Sendung “El Chiringuito” das Ergebnis der von der Zeitschrift “France Football” und der Europäischen Fußball-Union UEFA organisierten Journalisten-Wahl. Er war sich sicher: “Nächstes Jahr wird der Ballon d’Or spanisch sein.”

