Aktuelle Seite: Home > Sport > Kein siebter Italienmeistertitel für die Rittner Buam SkyAlps
Gegen Asiago mussten sich die Blau-Roten mit 3:8 geschlagen geben

Kein siebter Italienmeistertitel für die Rittner Buam SkyAlps

Sonntag, 11. Januar 2026 | 23:02 Uhr
0-1_Rigoni_Furlong_Tauferer_HC_Asiago-Rittner_Buam_SkyAlps_11_01_26_Credits_Diego_Barbieri
Diego Barbieri
Schriftgröße

Von: ka

Mailand – So haben sich die Rittner Buam SkyAlps das Finale der IHL Serie A am Sonntagabend in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena von Mailand nicht vorgestellt. Gegen den HC Migross Asiago mussten sich die Blau-Roten mit 3:8 geschlagen geben und haben damit den siebten Italienmeistertitel der Vereinsgeschichte verpasst.

Diego Barbieri

Vor einer abermals großartigen Kulisse in der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena erwischten die Rittner Buam SkyAlps die Definition eines Fehlstarts, denn nach nicht einmal sieben Minuten lagen die Blau-Roten mit 0:4 in Rückstand. Die Treffer von Filippo Rigoni (2.22) per glücklichem Rebound nach einem Rittner Befreiungsschlag, Chiodo (3.57) nach einem sehenswerten Steilpass von Valentini sowie Porco und erneut Filippo Rigoni mit zwei Schüssen auf das kurze Eck (6.36 und 6.46) waren eine eiskalte Dusche für die MacQueen-Truppe. Dabei glänzte Asiago mit einer gnadenlosen Effizienz, während Rittens Angriffe zunächst keinen Weg ins Tor fanden. Nach einigen besseren Chancen kam der Buam-Motor aber ins Laufen und ein Distanzschuss von Fink, der über den Innenpfosten im Netz landete (15.58), sorgte für den wichtigen Anschlusstreffer vor der ersten Drittelpause.

Diego Barbieri

Doch auch im zweiten Drittel agierte Ritten in der Abwehr zu fehleranfällig und fing sich das 1:5 durch Porco nach Assist von Valentini ein (23.58). Auf der Gegenseite schoss Alderson aus aussichtsreicher Position drüber (28.), ehe Asiago Rittens Lage noch weiter verschärfte. Denn im Powerplay erhöhte Porco auf 6:1 und vollendete damit seinen Hattrick (31.45). Ritten musste antworten und zeigte, dass auch sie Meister im Überzahlspiel sind. Zuerst traf Alderson im Powerplay (36.05), wenig später machte es ihm Insam nach (38.56). Die Aufholjagd schien gestartet, doch noch vor der Drittelpause kam der nächste Dämpfer, als Traversa nach einer Ablage von Magnabosco den zehnten Treffer der Partie erzielte (39.28).

Diego Barbieri

Nach einigen Rittner Schussversuchen fiel im Schlussdrittel nach genau sechs Minuten die Vorentscheidung, als Casetti nach Vorlage von Valentini per Tap-in auf 8:3 für Asiago stellte (46.00). Obwohl Ritten klar war, dass sie dieses Spiel nicht mehr gewinnen würden, zeigten sie in der verbleibenden Zeit doch noch Moral und erarbeiteten sich auch die ein oder andere gute Gelegenheit, die aber keinen Treffer herbeibrachte. Am Ende blieb es beim 8:3-Sieg für den HC Migross Asiago, der sich damit zum Meister der IHL Serie A 2025/26 kürte.

Diego Barbieri

Final Four IHL Serie – Finale:

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 8:3 (4:1, 3:2, 1:0)

Tore: 1:0 Filippo Rigoni (2.22), 2:0 Chiodo (3.57), 3:0 Porco (6.36), 4:0 Filippo Rigoni (6.46), 4:1 Fink (15.58), 5:1 Porco (23.58), 6:1 Porco (31.45/PP1), 6:2 Alderson (36.05/PP1), 6:3 Insam (38.56/PP1), 7:3 Traversa (39.28), 8:3 Casetti (46.00)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
45
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
41
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 