Kein Sieger im Serie-A-Schlager Roma gegen Milan – 1:1

Von: apa

AC Milan und die AS Roma haben im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft in der 22. Runde an Boden verloren. Die beiden Teams trennten sich am Sonntag in einem von zwei Schlagern in Italiens Hauptstadt mit 1:1. Die Mailänder liegen somit als erster Verfolger fünf Zähler hinter dem Lokalrivalen Inter, der bereits am Freitag gegen Pisa 6:2 gewonnen hatte. Den drittplatzierten Römern fehlen neun Punkte auf den Spitzenreiter. Diesen Rückstand hat auch Napoli.

Für das Team aus Neapel gab es beim 0:3 beim Fünften Juventus Turin nichts zu holen, weshalb die “Alte Dame” bis auf einen Punkt an Napoli heranrückte. Entscheidend waren Tore von Jonathan David (22.), Kenan Yildiz (77.) und Filip Kostic (86.). In Rom fielen alle Treffer erst nach der Pause. Der Belgier Koni De Winter (62.) besorgte per Kopf die Führung der Gäste, Lorenzo Pellegrini (74.) sicherte den Gastgebern mit einem verwandelten Elfmeter aber noch einen Punktgewinn.