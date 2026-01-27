Keine Revanche in Asiago für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Asiago – Die Rittner Buam SkyAlps konnten sich am Dienstagabend nicht für das verlorene Finale der Italienmeisterschaft revanchieren. Beim HC Migross Asiago haben die Blau-Roten ein für das Erreichen der Master Round enorm wichtiges Spiel mit 1:4 verloren.

Für die Rittner Buam SkyAlps war die Devise klar: Es musste ein Sieg her, damit man dem Ziel Master Round einen Schritt näherkam. Und so starteten sie auch in die Partie: Im ersten Powerplay spielten die Buam Asiago schwindelig, eine schnelle Passstafette verwandelte Kostner zum 1:0 (4.07). Die Gastgeber wurden ebenfalls erstmals im Überzahlspiel so richtig gefährlich und auch sie schafften es, zu treffen: Filippo Rigoni legte blendend auf Magnabosco ab, der vor Furlong eiskalt blieb (12.03). In der Schlussphase des ersten Drittels gab es gute Chancen auf beiden Seiten. Furlong parierte. Gegen Forte (16.) und Porco (17.) entscheidend, auf der Gegenseite scheiterten Welychka (18./Latte) und Cuglietta (19./von Rudi Rigoni pariert) jeweils im Powerplay.

Das zweite Drittel verstrich zunächst recht unspektakulär. Tonangebend war dabei Asiago, das Ritten teilweise minutenlang zur Abwehrarbeit vor dem eigenen Tor zwang, Hochkaräter blieben aber Mangelware. Dann gingen die Gastgeber in Führung: Nach einem geblockten Schuss kam der Puck schnell zu Garau, der zum Breakaway startete und Furlong das Nachsehen gab (30.54). Ritten hätte im Powerplay die Chance zum Ausgleich gehabt, doch nach nur 40 Sekunden in Überzahl wurde auch Alderson auf die Strafbank geschickt, sodass es im Vier-gegen-Vier weiterging. Asiago schaffte es in der Schlussphase dann auch noch, mit 3:1 in Führung zu gehen: Casetti stürmte auf Furlong zu, letzterer konnte den ersten Schuss mit einem Reflex parieren, bei Casettis Nachschuss war der Italo-Kanadier aber chancenlos (37.59).

Im Schlussdrittel drückten die Rittner Buam SkyAlps zunächst auf den Anschlusstreffer, scheiterten im Powerplay aber immer wieder an Asiago-Goalie Rigoni. Die Gastgeber, die vor wenigen Wochen das Finale der Italienmeisterschaft gegen Ritten gewonnen haben, verwalteten im Schlussdrittel ihre Führung gekonnt. In den Schlussminuten warfen die Buam dann Alles nach vorne und tauschten Furlong für einen sechsten Feldspieler aus, doch nach einem Konter legte Valentini das 4:1 nach (57.33). Das war dann auch der Endstand.

Für die Rittner Buam SkyAlps steht am Donnerstag das nächste wichtige Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 20 Uhr treten sie bei den Wipptal Broncos Weihenstephan in Sterzing an.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Tore: 0:1 Kostner (4.07/PP1), 1:1 Magnabosco (12.03/PP1), 2:1 Garau (30.54), 3:1 Casetti (37.59), 4:1 Valentini (57.33/EN)