Keine Topstars als Mixed-Champion bei US Open

Donnerstag, 21. August 2025 | 08:22 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
Von: APA/dpa

Trotz der ungewöhnlichen Star-Besetzung im reformierten Mixed-Wettbewerb der US Open haben sich die Doppelspezialisten Sara Errani und Andrea Vavassori durchgesetzt. Das italienische Tennis-Duo verteidigte in der nur an zwei Tagen ausgetragenen Konkurrenz des Grand-Slam-Turniers in New York seinen Titel erfolgreich. Im Endspiel setzten sich die beiden im Arthur Ashe Stadium gegen die polnische Wimbledonsiegerin Iga Swiatek und Casper Ruud aus Norwegen 6:3,5:7,10:6 durch.

Errani und Vavassori sind damit die ersten Grand-Slam-Champions dieser US Open und dürfen sich über ein deutlich erhöhtes Preisgeld von einer Million US-Dollar freuen. “Es war großartig, vor so vielen Zuschauern auf diesem Platz zu spielen, und ich möchte mich von ganzem Herzen für die tolle Atmosphäre bedanken”, sagte Vavassori. Erst das Endspiel wurde mit gewohnten Sätzen bis sechs ausgetragen, die Entscheidung fiel am Ende im Match-Tiebreak. Zuvor wurden die Sätze nur bis vier gespielt.

Einzel-Topstars früh ausgeschieden

Die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres veränderten den Mixed-Wettbewerb, um die Konkurrenz aus ihrer Sicht mit mehr Stars attraktiver zu machen und mehr Einnahmen zu generieren. So nahmen auch Topstars der Szene teil, die sich sonst in der Regel auf das Einzel konzentrieren. Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Novak Djokovic, Naomi Osaka, Alexander Zverev und Daniil Medwedew u.a. hatten aber alle am ersten Tag verloren.

Insgesamt 16 Teams statt wie vorher 32 spielten um den Titel im gemischten Doppel. Acht Plätze im Feld wurden über die Einzel-Rangliste, acht über Wildcards vergeben. Das neue Format hatte auch zu Kritik geführt. Die Doppelspezialisten waren weitestgehend ausgeschlossen. Die Einzelbewerbe beginnen am Sonntag.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
